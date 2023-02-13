Подписчики «Бел.Ру» не планируют отмечать День влюблённых 14 февраля

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
В опросе приняли участие 1997 человек. Большая часть из них (1516 человек) ответили, что не будут отмечать День влюблённых в этом году. Ещё 253 человек заявили, что никогда не отмечали этот праздник.
Нашлись и те, кто решил в этот день устроить романтический ужин для второй половинки (104 человека), ещё 50 респондентов отметили, что просто подарят любимым цветы. 41 подписчик «Бел.Ру» решил устроить день активного отдыха со второй половинкой 14 февраля. 33 человека сводят любимую/любимого в ресторан или кино.
Напомним, что в 2020 году редакция «Бел.Ру» проводила уличный опрос, который показал, что белгородцы не очень любят День святого Валентина и не отмечают его. Однако на деле вечером 14 февраля в Белгороде можно было наблюдать вереницы мужчин разного возраста, спешащих домой с цветами.