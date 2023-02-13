Вскружила голову: магнитная буря ждёт белгородцев в День всех влюблённых

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Если верить данным синоптиков, то ближайшая магнитная буря начнётся в Белгороде уже завтра вечером. Так, к 18 часам 14 февраля начнутся небольшие возмущения, которые к поздней ночи перерастут в слабую геомагнитную бурю. К утру она ослабнет, но возмущения останутся ещё на какое-то время.
После 14-15 февраля магнитных бурь такой интенсивности не ожидается. Исключение — конец месяца, когда, по данным ряда синоптиков, возможны слабые геомагнитные возмущения.
Геомагнитные бури появляются из-за вспышек на солнце. Особенно тяжело их переносят люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Так, геомагнитные волнения могут вызвать ухудшение настроения, упадок сил, головные боли, головокружение, скачки артериального давления, нарушения сна и, в конце концов, плохое настроение.
Чтобы геомагнитная буря на застала вас врасплох, накануне не переутомляйтесь, погуляйте на свежем воздухе, ограничьте употребление алкоголя и сигарет, а также хорошо выспитесь.
В дни геомагнитных бурь врачи рекомендуют избегать стресса, не ругаться и не употреблять психоактивные вещества, такие как кофе и алкоголь.
Впрочем, ряд специалистов считает, что самочувствие вообще не зависит от геомагнитной активности: временное ухудшение здоровья может быть вызвано банальным самовнушением. Но в День святого Валентина всё же, наверное, лучше ни с кем не ругаться и без магнитных бурь.