Вскружила голову: магнитная буря ждёт белгородцев в День всех влюблённых

Впрочем, ряд специалистов считает, что самочувствие вообще не зависит от геомагнитной активности: временное ухудшение здоровья может быть вызвано банальным самовнушением. Но в День святого Валентина всё же, наверное, лучше ни с кем не ругаться и без магнитных бурь.