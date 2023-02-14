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Posted Сегодня, 14:37

Published Сегодня, 14:37

Modified Сегодня, 14:39

Updated Сегодня, 14:39

Коммунальщик-романтик оригинально поздравил белгородцев с Днём всех влюблённых

14 февраля 2023, 14:37
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1. Люди»

На парковке у ТЦ в Белгороде появилось снежное сердце

Около «Сити Молла» появилось сердце из снега после того, как грейдерист почистил парковку. Фотографию опубликовали в Telegram-канале «Белгород № 1. Люди».

Парковка около торгового центра «поздравила» белгородцев с 14 февраля. Машинист автогрейдера чистил снег и оставил фигуру в виде сердца.

Тем временем в Новооскольском горокруге перед Днём святого Валентина в доме-интернате для престарелых поженились пенсионеры. Жених и невеста зарегистрировали брак 10 февраля.

А сервис SuperJob выяснил, где белгородцы чаще всего находят свою любовь. Оказалось, что большинство знакомятся со своими вторыми половинками на рабочем месте.

Фото: Telegram-канал «Белгород № 1. Люди»
Белгородцы чаще всего находят свою любовь на работе
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