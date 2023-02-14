Коммунальщик-романтик оригинально поздравил белгородцев с Днём всех влюблённых

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Парковка около торгового центра «поздравила» белгородцев с 14 февраля. Машинист автогрейдера чистил снег и оставил фигуру в виде сердца.
Тем временем в Новооскольском горокруге перед Днём святого Валентина в доме-интернате для престарелых поженились пенсионеры. Жених и невеста зарегистрировали брак 10 февраля.
А сервис SuperJob выяснил, где белгородцы чаще всего находят свою любовь. Оказалось, что большинство знакомятся со своими вторыми половинками на рабочем месте.