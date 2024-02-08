Это не «Тисайд»: свидетель по делу Сергиенко рассказал, кто выполнил ремонт школы №15

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Анатолий Демченко, главный инженер управления капитального строительства Старооскольского городского округа, рассказал, что в его обязанности по должности входит техническая часть в сфере строительных работ, т. е. работа с проектами, подрядчиками и контроль соблюдения проектов. Он же принимал участие в процессе капитального ремонта школы №15 Старого Оскола, которым занималось ООО «Тисайд», принадлежащее Денису Гринякину. Однако, как утверждает свидетель, фирма этим не занималась:
«У нас, как обычно, были объявлены торги на этот объект. Победителем стала фирма „Тисайд“, но она там [на объекте] не работала. „Технореформа“ работала, с которой заключали договор субподряда. „Тисайд“ там появлялся один раз, в начале. И всё».
В ходе контрольных и объездных мероприятий, делится Демченко, появлялись «локальные» замечания к исполнению ремонтных работ, которые после устранялись, поэтому письменно их не оформляли, в связи с невыполнением объёма работ в принципе обращений в суд не было. Сметную стоимость контракта мужчина не помнит, как и не может сказать точно, составляла ли она 7,5 миллиона рублей. Подробности проведения данного аукциона и процесса заключения договора подряда главный инженер УКСа также не знает, как и то, оказывал ли Александр Сергиенко какое-либо влияние на процесс. Тем более, что процедура — «открытая».
К тому же, добавил Анатолий Демченко, сами торги он, как специалист в сфере строительства, считает «большой ошибкой». Причиной является «затягивание сроков». Как объяснил мужчина, происходит это из-за того, что для осуществления многих проектов приходится ждать весны или лета при условии, что, к примеру, контракт заключается осенью, а выделенные деньги необходимо освоить до конца года. Подобное становится большой проблемой.
Как оказалось, ранее свидетелю уже приходилось работать с «Тисайдом». Также по ремонту образовательного учреждения, но уже в отношении Песчанской сельской школы. Отработала фирма «отлично, замечаний не было», уточнил он.
На судебном заседании по делу 7 февраля присутствовал Алексей Горелик, который с апреля 2018 по март 2022 года числился первым заместителем начальника департамента имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа, Зинаиды Анпиловой, которой предъявили обвинения в получении взятки. Горелик рассказал, с какой просьбой обращался к нему Сергиенко и по каким вопросам работа свидетеля касалась Владимира Глазкрицкого.