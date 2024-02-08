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Судебное заседание по делу Сергиенко

Это не «Тисайд»: свидетель по делу Сергиенко рассказал, кто выполнил ремонт школы №15

8 февраля 2024, 14:50
Фото: 1MI
Судебное заседание по делу Сергиенко

Свидетель по делу Сергиенко рассказал, какая фирма по факту работала в школе №15

Кроме Владимира Фурмана, бывшего сотрудника старооскольского УКСа, на судебном заседании по делу экс-мэра Старого Оскола и директора белгородских отделений «Газпрома» присутствовал Анатолий Демченко, действующий главный инженер управления. Мужчина заявил, что по факту «Тисайд» работы не выполнял.
Сюжет
Суд

Анатолий Демченко, главный инженер управления капитального строительства Старооскольского городского округа, рассказал, что в его обязанности по должности входит техническая часть в сфере строительных работ, т. е. работа с проектами, подрядчиками и контроль соблюдения проектов. Он же принимал участие в процессе капитального ремонта школы №15 Старого Оскола, которым занималось ООО «Тисайд», принадлежащее Денису Гринякину. Однако, как утверждает свидетель, фирма этим не занималась:

«У нас, как обычно, были объявлены торги на этот объект. Победителем стала фирма „Тисайд“, но она там [на объекте] не работала. „Технореформа“ работала, с которой заключали договор субподряда. „Тисайд“ там появлялся один раз, в начале. И всё».

В ходе контрольных и объездных мероприятий, делится Демченко, появлялись «локальные» замечания к исполнению ремонтных работ, которые после устранялись, поэтому письменно их не оформляли, в связи с невыполнением объёма работ в принципе обращений в суд не было. Сметную стоимость контракта мужчина не помнит, как и не может сказать точно, составляла ли она 7,5 миллиона рублей. Подробности проведения данного аукциона и процесса заключения договора подряда главный инженер УКСа также не знает, как и то, оказывал ли Александр Сергиенко какое-либо влияние на процесс. Тем более, что процедура — «открытая».

К тому же, добавил Анатолий Демченко, сами торги он, как специалист в сфере строительства, считает «большой ошибкой». Причиной является «затягивание сроков». Как объяснил мужчина, происходит это из-за того, что для осуществления многих проектов приходится ждать весны или лета при условии, что, к примеру, контракт заключается осенью, а выделенные деньги необходимо освоить до конца года. Подобное становится большой проблемой.

Как оказалось, ранее свидетелю уже приходилось работать с «Тисайдом». Также по ремонту образовательного учреждения, но уже в отношении Песчанской сельской школы. Отработала фирма «отлично, замечаний не было», уточнил он.

На судебном заседании по делу 7 февраля присутствовал Алексей Горелик, который с апреля 2018 по март 2022 года числился первым заместителем начальника департамента имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа, Зинаиды Анпиловой, которой предъявили обвинения в получении взятки. Горелик рассказал, с какой просьбой обращался к нему Сергиенко и по каким вопросам работа свидетеля касалась Владимира Глазкрицкого.

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