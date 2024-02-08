Это не «Тисайд»: свидетель по делу Сергиенко рассказал, кто выполнил ремонт школы №15

В ходе контрольных и объездных мероприятий, делится Демченко, появлялись «локальные» замечания к исполнению ремонтных работ, которые после устранялись, поэтому письменно их не оформляли, в связи с невыполнением объёма работ в принципе обращений в суд не было. Сметную стоимость контракта мужчина не помнит, как и не может сказать точно, составляла ли она 7,5 миллиона рублей. Подробности проведения данного аукциона и процесса заключения договора подряда главный инженер УКСа также не знает, как и то, оказывал ли Александр Сергиенко какое-либо влияние на процесс. Тем более, что процедура — «открытая».