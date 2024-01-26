«Только числилась директором». Знакомая Глазкрицкого выступила по делу Сергиенко

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Марина Логачёва на данный момент не работает, однако с 2019 по 2020 годы числилась в качестве генерального директора ООО «Экспо-Московия», которое занималось розничной торговлей моторного топлива в специализированных магазинах. Позднее организацию переименовали в ООО «ОГК», как сообщила женщина.
С Владимиром Глазцкрицким они знакомы с детства и находятся в дружеских отношениях. Также она рассказала, что участие организации в аукционе по аренде земли в Старом Осколе, где находится тот самый объект незавершённого строительства, инициировал Глазцкрицкий, он же занимался всеми вопросами по теме. На вопрос прокурора о причастности к этому делу также Александра Сергиенко, ответила, что не знает, а во взаимоотношения мужчин «не вникала». Также она ответила, что ничего о Сергиенко не знает. Логачёва заявила, что ей неизвестно, кто стал победителем аукциона и что стало с объектом незавершённого строительства:
«К „Экспо-Московия“ никакого отношения я не имела. Просто была оформлена. Меня попросил Глазцкрицкий — ему нужна была компания. Функций там никаких не выполняла. Только числилась генеральным директором, номинально. С просьбой об этом он обратился в 2019 году, в феврале. Почему организацию он не оформил на себя, я не знаю. Бумаги, которые требовали моей подписи, приносил он, я подписывала».
Что это были за документы, для чего они необходимы, как хотел их использовать бизнесмен, какие решения относительно компании предпринимались и помогал ли кто-то Владимиру Глазцкрицкому, женщина также пояснить не смогла. Как отметил суд, «не хочет отвечать». Деньги за свою помощь свидетельница якобы не получала.
Также во время судебного заседания Мария Логачёва, вероятно, старалась уходить от многих вопросов суда. Женщина ссылалась на то, что прошло много времени, либо тянула с ответом и молчала, после заявляя: «Я не знаю». Показания потребовали оглашения протокола допроса следователем от 14 августа 2023 года ввиду многих несоответствий. Перед оглашением Мария подтвердила подписи в протоколе и заявила, что всё, действительно, записано с её слов.
В протоколе допроса указано, что генеральным директором ООО «Экспо-Московия» Мария Логачёва числилась до 15 мая 2023 года. Само общество зарегистрировано 7 февраля 2012 года в Москве. Фирменное наименование изменилось 3 февраля 2021 года.
На 19 февраля 2019 года женщина являлась гендиректором и собственником доли в размере 9,09%. Остальная часть была зарегистрирована на некого Кравцова. После его часть перешла к ней. Логачёва стала единственным участником общества. В связи «с его [Кравцова] выходом». Далее, 30 июня 2020 года, все 100% уставного капитала были переданы Глазцкрицкой Людмиле. Мария перестала быть участником общества, но осталась на должности генерального директора. В мае 2023 года Глазцкрицкая передала свою долю некому Васильеву, который с 18 мая того же года и стал единственным участником общества и его генеральным директором.
С 2019 года, указано женщиной при допросе, организация занималась оптовой и розничной реализацией моторного топлива в Старом Осколе и Шебекино. Розничная продажа топлива — для АЗС, арендованных ООО «Оптнефтегаз».
Также свои отношения с Владимиром Глазцкризцким следователю Мария описала как рабочие. После того, как Александр Сергиенко стал главой администрации Старого Оскола, Глазцкрицкий начал строительство метановых АЗС в Старом Осколе:
«Мне от Глазцкрицкого стало известно, что Сергиенко помогал ему. Подробностей не знаю, как и то, была ли эта помощь безвозмездной. Однако сомневаюсь, что всё это было бесплатно. В феврале общество подало документы на участие в аукционе, который был указан выше. По адресу микрорайон Майский, 12. Участие в конкурсе инициировал Глазцкрицкий по указанию Сергиенко, как тот сам рассказал. Я знала, что с главой они находятся в хороших отношениях и мэр ему помогает. В том числе при выдаче разрешений на строительство автозаправочных станций. Договор аренды перешёл к организации, т. к. она стала единственным участником аукциона».
24 ноября 2020 года объект незавершённого строительства продали ООО «Оптнефтегаз», а 27 ноября 2020 года подписали дополнительный договор, касающийся права аренды. Также Логачёва указала, что, по просьбе Глазцкрицкого, большая часть документов оформлялась на его жену, но в оформлении документации та участия не принимала. Всем занимался сам Владимир Глазцкрицкий, который якобы «заручился поддержкой Сергиенко».
«Поэтому у меня не было по этому поводу причин волноваться. Я могла только прийти в назначенное время для подписания необходимых документов. Я с Сергиенко не общалась, поэтому ничего сказать о нём не могу».
Мария Логачёва, бывший генеральный директор ООО «Экспо-Московия»
Далее судебное заседание прервали на 10 минут из-за ухудшившегося состояния свидетельницы.
Мария Логачёва рассказала, что до ООО «Экспо-Московия» (после — ООО «ОГК») подобного опыта работы, по полученной в обществе должности, у неё не было. Фамилию Кравцова она знает только с документов переоформления, видела она самого Кравцова единожды при тех же обстоятельствах. Уточнила, что мужчина — учредитель компании из Москвы.
Также Мария заявила, что информацию, которую она озвучила при допросе, брала из документов, которые ей перед допросом передал Владимир Глазцкрицкий, а сама ничего не знает и не интересовалась. Необходимое содержание бумаг женщина «выучила» по своим черновым записям, которые не сохранились. При продаже компании денежные средства Логачёва также не получала, как ответила суду. Далее — заявила, что все выводы по поводу отношений Глазцкрицкого и Сергиенко были её предположением.
«Он сказал, всё будет хорошо. Я не волновалась», — подытожила Мария Логачёва, ссылаясь на слова Владимира Глазцкрицкого.