«Только числилась директором». Знакомая Глазкрицкого выступила по делу Сергиенко

С Владимиром Глазцкрицким они знакомы с детства и находятся в дружеских отношениях. Также она рассказала, что участие организации в аукционе по аренде земли в Старом Осколе, где находится тот самый объект незавершённого строительства, инициировал Глазцкрицкий, он же занимался всеми вопросами по теме. На вопрос прокурора о причастности к этому делу также Александра Сергиенко, ответила, что не знает, а во взаимоотношения мужчин «не вникала». Также она ответила, что ничего о Сергиенко не знает. Логачёва заявила, что ей неизвестно, кто стал победителем аукциона и что стало с объектом незавершённого строительства: