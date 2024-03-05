ЧП в Белгородской области: горит инфраструктурный объект после взрыва

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
В Губкинском городском округе произошло ЧП. По данным главы региона, был взрыв, после которого пожар случился на инфраструктурном объекте. Пострадавших среди мирных жителей нет.
На месте работают оперативные и аварийные службы.
Причины произошедшего пока не известны, все обстоятельства устанавливаются.
Отметим, что ночью над Белгородской областью сбили три беспилотника. Над какой конкретной территорией оказались уничтожены цели, в Минобороны РФ не сообщили. Также неизвестно о последствиях.