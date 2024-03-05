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Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

Пожар

ЧП в Белгородской области: горит инфраструктурный объект после взрыва

5 марта 2024, 07:07
Фото: 1MI
Пожар

Гладков сообщил о ЧП в Белгородской области

Происшествие случилось в Губкинском округе. Пострадавших нет, но на инфраструктурном объекте начался пожар.
Сюжет
Пожар

В Губкинском городском округе произошло ЧП. По данным главы региона, был взрыв, после которого пожар случился на инфраструктурном объекте. Пострадавших среди мирных жителей нет.

На месте работают оперативные и аварийные службы.

Причины произошедшего пока не известны, все обстоятельства устанавливаются.

Отметим, что ночью над Белгородской областью сбили три беспилотника. Над какой конкретной территорией оказались уничтожены цели, в Минобороны РФ не сообщили. Также неизвестно о последствиях.

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