ПВО вновь сработала в Белгородской области: где в этот раз предотвратили удар ВСУ

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
5 марта система ПВО сработала в Грайворонском горокруге. Беспилотник самолётного типа сбили между сёлами Косилово и Ивановская Лисица.
Информация о последствиях уточняется. По предварительным данным, обошлось без разрушений и пострадавших среди мирных жителей.
В Минобороны РФ уточнили, что ПВО сработала в районе 12:30.
Это не первая атака ВСУ на регион. Минувшей ночью в Белгородской области сбили три беспилотника. О последствиях не сообщалось.
Уже утром стало известно о ЧП в Губкинском горокруге. После взрыва произошёл пожар на инфраструктурном объекте. Горела нефтебаза: по информации МЧС, повреждён один резервуар. Открытое горение ликвидировали. По неподтверждённым данным, к происшествию могла привести атака беспилотника.
В соседних регионах 5 марта тоже было неспокойно. В Воронежской области объявляли авиационную опасность. Курская область тоже подверглась атаке с беспилотника. Помимо этого, ВСУ ударили по ж/д станции.