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Posted Сегодня, 10:15

Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

Беспилотник

ПВО вновь сработала в Белгородской области: где в этот раз предотвратили удар ВСУ

5 марта 2024, 10:15
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

Беспилотник ВСУ сбили в Белгородской области

Система ПВО сработала в Грайворонском горокруге, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Как уточнили в Минобороны РФ, произошло это в районе 12:30. Информация о последствиях уточняется.
Сюжет
Пво

5 марта система ПВО сработала в Грайворонском горокруге. Беспилотник самолётного типа сбили между сёлами Косилово и Ивановская Лисица.

Информация о последствиях уточняется. По предварительным данным, обошлось без разрушений и пострадавших среди мирных жителей.

В Минобороны РФ уточнили, что ПВО сработала в районе 12:30.

Это не первая атака ВСУ на регион. Минувшей ночью в Белгородской области сбили три беспилотника. О последствиях не сообщалось.

Уже утром стало известно о ЧП в Губкинском горокруге. После взрыва произошёл пожар на инфраструктурном объекте. Горела нефтебаза: по информации МЧС, повреждён один резервуар. Открытое горение ликвидировали. По неподтверждённым данным, к происшествию могла привести атака беспилотника.

В соседних регионах 5 марта тоже было неспокойно. В Воронежской области объявляли авиационную опасность. Курская область тоже подверглась атаке с беспилотника. Помимо этого, ВСУ ударили по ж/д станции.

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