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Повреждения авто после атаки ВСУ, фото тематическое

Автомобиль атаковали с беспилотника в Белгородской области, произошёл взрыв

5 марта 2024, 10:36
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Повреждения авто после атаки ВСУ, фото тематическое

ВСУ ударили беспилотником по Новопетровке в Белгородской области

На транспорт сбросили взрывное устройство. Машину посекло осколками, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Взрыв

5 марта ВСУ атаковали Новопетровку в Валуйском горокруге. Взрывное устройство сбросили с беспилотника на легковой автомобиль.

Машину посекло осколками в результате взрыва. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Ранее в Грайворонском горокруге сбили беспилотник самолётного типа. По предварительным данным, обошлось без последствий.

В Губкинском горокруге тем временем горела нефтебаза: по неподтверждённой информации, к происшествию привела атака БПЛА. Произошёл взрыв, а затем — пожар.

Кроме того, минувшей ночью над Белгородской областью сбили три беспилотника.

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#Белгородская область#Происшествия#Автомобиль#Беспилотник#Взрыв#Взрывное устройство#Белгород#Вячеслав Гладков#Валуйский горокруг#СВО#Атака ВСУ#Новопетровка
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