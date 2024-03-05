Автомобиль атаковали с беспилотника в Белгородской области, произошёл взрыв

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
5 марта ВСУ атаковали Новопетровку в Валуйском горокруге. Взрывное устройство сбросили с беспилотника на легковой автомобиль.
Машину посекло осколками в результате взрыва. Пострадавших среди мирных жителей нет.
Ранее в Грайворонском горокруге сбили беспилотник самолётного типа. По предварительным данным, обошлось без последствий.
В Губкинском горокруге тем временем горела нефтебаза: по неподтверждённой информации, к происшествию привела атака БПЛА. Произошёл взрыв, а затем — пожар.
Кроме того, минувшей ночью над Белгородской областью сбили три беспилотника.