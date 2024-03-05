Шесть населённых пунктов под Белгородом попали под отключения из-за обстрела

К устранению последствий приступят после согласования с Минобороны РФ. Пока же под отключение на время попали жители шести населённых пунктов: хуторов Мухин и Марьино, посёлков Ленинский и Первомайский и — частично — сёл Вознесеновка и Нежеголь.