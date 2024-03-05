Шесть населённых пунктов под Белгородом попали под отключения из-за обстрела

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
ВСУ обстреляли хутор Мухин в Шебекинском горокруге. Повреждения получила линия электропередачи.
К устранению последствий приступят после согласования с Минобороны РФ. Пока же под отключение на время попали жители шести населённых пунктов: хуторов Мухин и Марьино, посёлков Ленинский и Первомайский и — частично — сёл Вознесеновка и Нежеголь.
Ранее ВСУ также ударили по Новой Таволжанке в Шебекинском горокруге. Дроном-камикадзе атаковали грузовик с мирными жителями.
Ещё одна машина повреждена при ударе по Новопетровке в Валуйском горокруге. Там с беспилотника сбросили взрывное устройство на транспорт. В обоих случаях обошлось без пострадавших среди мирных жителей.
Помимо этого, в Грайворонском горокруге сработала ПВО — сбит беспилотник. Последствий нет.
В Губкинском горокруге тем временем горела нефтебаза: по неподтверждённым данным, из-за атаки беспилотника.