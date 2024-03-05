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Published Сегодня, 13:51

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Обстрел

Шесть населённых пунктов под Белгородом попали под отключения из-за обстрела

5 марта 2024, 13:51
Фото: 1MI
Обстрел

ВСУ обстреляли хутор Мухин в Белгородской области

Повреждения получила линия электропередачи. К устранению последствий приступят после согласования с Минобороны РФ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ обстреляли хутор Мухин в Шебекинском горокруге. Повреждения получила линия электропередачи.

К устранению последствий приступят после согласования с Минобороны РФ. Пока же под отключение на время попали жители шести населённых пунктов: хуторов Мухин и Марьино, посёлков Ленинский и Первомайский и — частично — сёл Вознесеновка и Нежеголь.

Ранее ВСУ также ударили по Новой Таволжанке в Шебекинском горокруге. Дроном-камикадзе атаковали грузовик с мирными жителями.

Ещё одна машина повреждена при ударе по Новопетровке в Валуйском горокруге. Там с беспилотника сбросили взрывное устройство на транспорт. В обоих случаях обошлось без пострадавших среди мирных жителей.

Помимо этого, в Грайворонском горокруге сработала ПВО — сбит беспилотник. Последствий нет.

В Губкинском горокруге тем временем горела нефтебаза: по неподтверждённым данным, из-за атаки беспилотника.

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