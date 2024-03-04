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Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

Последствия обстрела посёлка Суземка

Два человека ранены при обстреле приграничья

4 марта 2024, 09:47
Фото: «Брянские новости»
Последствия обстрела посёлка Суземка

ВСУ обстреляли Брянскую область, есть разрушения и раненые

О произошедшем рассказали журналисты «Брянских новостей» со ссылкой на губернатора Александра Богомаза. Пострадали два человека, есть разрушения.
Сюжет
Обстрел

Сегодня, 4 марта, под обстрел ВСУ попал административный центр Суземского района в Брянской области. В результате атаки пострадали двое мирных жителей — они получили лёгкие ранения. В настоящее время медики оказывают им необходимую помощь.

Повреждения также получил один жилой дом, нарушено электроснабжение. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Отметим, что за сегодняшний день ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали Шебекино в Белгородской области. В результате детонации БПЛА осколки повредили один автомобиль. Пострадавших нет.

Последствия обстрела СуземкиПоследствия обстрела Суземки
Последствия обстрела СуземкиПоследствия обстрела Суземки
Последствия обстрела Суземки
Фото: «Брянские новости»
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#Происшествия#Пострадавшие#Брянская область#Обстрел#СВО#Обстрел ВСУ#Александра Склярова#Александр Богомаз
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