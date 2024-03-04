Два человека ранены при обстреле приграничья

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Published Сегодня, 09:47
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Сегодня, 4 марта, под обстрел ВСУ попал административный центр Суземского района в Брянской области. В результате атаки пострадали двое мирных жителей — они получили лёгкие ранения. В настоящее время медики оказывают им необходимую помощь.
Повреждения также получил один жилой дом, нарушено электроснабжение. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
Отметим, что за сегодняшний день ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали Шебекино в Белгородской области. В результате детонации БПЛА осколки повредили один автомобиль. Пострадавших нет.