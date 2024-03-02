Дома, хозпостройку и трактор задело при обстрелах ВСУ в Белгородской области

В Терезовке Шебекинского округа зафиксировано пять прилётов. Один из снарядов упал в огороде. Осколками посекло окна и кровлю частного дома. Ещё два миномётных снаряда выпустили по хутору Мухин. В частном доме пробиты стекла, посечены фасад и забор, также повреждены припаркованный рядом с домом автомобиль и линия газоснабжения. Также из миномётов обстреляли Новую Таволжанку, МАПП «Шебекино» атаковали миномётами и гранатомётами.