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Published Сегодня, 09:42

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Updated Сегодня, 09:58

ВСУ в первый день весны нанесли по Белгородской области порядка 100 ударов

Дома, хозпостройку и трактор задело при обстрелах ВСУ в Белгородской области

2 марта 2024, 09:42
Фото: 1MI

ВСУ в первый день весны нанесли по Белгородской области порядка 100 ударов

Под огнём противника 1 марта были пять муниципалитетов. Всего ВСУ нанесли порядка 100 ударов. Обошлось без пострадавших. Ежедневную сводку обстрелов опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об итогах обстрелов Белгородской области за 1 марта. Под огнём были пять муниципалитетов. Обошлось без пострадавших, но в некоторых районах имеются повреждения.

Вчера ПВО сработала над Белгородским районом. Противовоздушная оборона работала над Новой Деревней, Никольским, Севрюково, Черёмошным и Петровкой. В Никольском зафиксировали повреждения в одном частном доме. По пять ударов из артиллерии противник нанёс по Журавлёвке и Нехотеевке. По Щетиновке выпустили 11 миномётных снарядов и 40 гранатомётных выстрелов. Там же с БПЛА сбросили два взрывных устройства.

Окраину села Коновалово в Волоконовском районе ВСУ атаковали дронами-камикадзе. Повреждения получил трактор — выбило окна и фары. В Вязовом Краснояружского района противник сбросил два взрывных устройства с беспилотника. Пострадали кровля частного дома и хозпостройка.

В Терезовке Шебекинского округа зафиксировано пять прилётов. Один из снарядов упал в огороде. Осколками посекло окна и кровлю частного дома. Ещё два миномётных снаряда выпустили по хутору Мухин. В частном доме пробиты стекла, посечены фасад и забор, также повреждены припаркованный рядом с домом автомобиль и линия газоснабжения. Также из миномётов обстреляли Новую Таволжанку, МАПП «Шебекино» атаковали миномётами и гранатомётами.

Кроме того, ПВО сработала над Грайворонским округом. БПЛА самолётного типа сбили над селом Доброе. Под обстрелами были ещё Дроновка и Безымено.

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