С чем были связаны взрывы, которые слышали белгородцы? Отвечает Гладков

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
В Белгородском районе 1 марта второй раз за день сработала ПВО. В этот раз сбито несколько воздушных целей над Никольским и Новой Деревней.
Информация о последствиях на земле уточняется. По предварительным данным, обошлось без разрушений.
Ранее жители Белгорода и нескольких населённых пунктов Белгородского района сообщали о раздавшихся взрывах.
Добавим, что над Новой Деревней уже второй раз за день сбивают воздушную цель. В первый раз это был беспилотник.
Помимо этого, 1 марта под обстрел ВСУ попала Терезовка в Шебекинском горокруге. Один из снарядов попал в огород местных жителей. Осколками задело частный дом. Пострадавших среди мирных жителей нет.