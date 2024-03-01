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Published Сегодня, 10:57

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Несколько воздушных целей сбили под Белгородом

С чем были связаны взрывы, которые слышали белгородцы? Отвечает Гладков

1 марта 2024, 10:57
Фото: 1MI

Несколько воздушных целей сбили под Белгородом

ПВО сработала в Белгородском районе. Информация о последствиях уточняется, сообщил губернатор.
Сюжет
Пво

В Белгородском районе 1 марта второй раз за день сработала ПВО. В этот раз сбито несколько воздушных целей над Никольским и Новой Деревней.

Информация о последствиях на земле уточняется. По предварительным данным, обошлось без разрушений.

Ранее жители Белгорода и нескольких населённых пунктов Белгородского района сообщали о раздавшихся взрывах.

Добавим, что над Новой Деревней уже второй раз за день сбивают воздушную цель. В первый раз это был беспилотник.

Помимо этого, 1 марта под обстрел ВСУ попала Терезовка в Шебекинском горокруге. Один из снарядов попал в огород местных жителей. Осколками задело частный дом. Пострадавших среди мирных жителей нет.

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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пво#Новости Белгорода#Никольское#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#Новая деревня#СВО#Работа ПВО
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