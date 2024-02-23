Жителей Белгорода напугали взрывы от запуска фейерверков

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Вечером 22 февраля в Белгороде в районе ЖК «Архиерейская роща» кто-то запустил фейерверки. Жителей города напугали громкие звуки, похожие на взрывы. Момент запуска засняли на видео и после опубликовали в Telegram-канале.
Белгородцев от запуска фейерверков не останавливают запреты. Громкие звуки, не связанные с обстрелами ВСУ, раздавались в городе и в новогоднюю ночь, и на старый Новый год.
Запрет на продажу и использование пиротехники оперштаб региона вводил с 26 октября по 26 января.