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Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Жителей Белгорода напугали взрывы от запуска фейерверков

Жителей Белгорода напугали взрывы от запуска фейерверков

23 февраля 2024, 12:20
Фото: Изображение Midjourney
Канун Дня защитника Отечества белгородцы решили отметить запуском салютов.
Сюжет
Взрывы

Вечером 22 февраля в Белгороде в районе ЖК «Архиерейская роща» кто-то запустил фейерверки. Жителей города напугали громкие звуки, похожие на взрывы. Момент запуска засняли на видео и после опубликовали в Telegram-канале.

Белгородцев от запуска фейерверков не останавливают запреты. Громкие звуки, не связанные с обстрелами ВСУ, раздавались в городе и в новогоднюю ночь, и на старый Новый год.

Запрет на продажу и использование пиротехники оперштаб региона вводил с 26 октября по 26 января.

«Не знал, что нельзя»: белгородец перед старым Новым годом запустил фейерверк
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#Евгений Грицков#День защитника Отечества#Фейерверки#Белгород#Взрывы#ЖК Архиерейская роща
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