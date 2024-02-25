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Published Сегодня, 20:32

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Updated Сегодня, 20:35

Беспилотник

Гладков назвал причину ночного взрыва над Белгородом

25 февраля 2024, 20:32
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

ПВО сработала в Белгородском районе

На подлёте к Белгороду сбит беспилотник. Информация о последствиях уточняется, сообщил губернатор.
Сюжет
Пво

Поздним вечером 25 февраля в небе над Белгородом и Белгородским районом было громко. Грохот раздался в районе 23:15.

Как оказалось, сработала система ПВО. Беспилотник самолётного типа сбили на подлёте к Белгороду.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших среди мирных жителей и без разрушений, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Информация о последствиях уточняется.

Добавим, что минувшим вечером под обстрел попал также посёлок Ленинский в Шебекинском горокруге. Повреждения получила ЛЭП.

Помимо этого, днём в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность. Однако отбой объявили спустя несколько минут.

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