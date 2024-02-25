Гладков назвал причину ночного взрыва над Белгородом

Posted Сегодня, 20:32
Published Сегодня, 20:32
Modified Сегодня, 20:35
Updated Сегодня, 20:35
Поздним вечером 25 февраля в небе над Белгородом и Белгородским районом было громко. Грохот раздался в районе 23:15.
Как оказалось, сработала система ПВО. Беспилотник самолётного типа сбили на подлёте к Белгороду.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших среди мирных жителей и без разрушений, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Информация о последствиях уточняется.
Добавим, что минувшим вечером под обстрел попал также посёлок Ленинский в Шебекинском горокруге. Повреждения получила ЛЭП.
Помимо этого, днём в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность. Однако отбой объявили спустя несколько минут.