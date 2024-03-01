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Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Беспилотник

Атака на Новую Деревню: под Белгородом уничтожили беспилотник

1 марта 2024, 09:32
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

ПВО сработала в Белгородском районе

Под удар попало село в Белгородском районе. Система ПВО вовремя засекла украинский беспилотник и уничтожила его. Подробности произошедшего сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

Сегодня, 1 марта, над Белгородским районом сработала система ПВО. Беспилотник самолётного типа уничтожили над селом Новая Деревня.

По предварительной информации, пострадавших среди мирных жителей и разрушений нет.

В настоящее время на месте работают оперативные службы. Они уточняют информацию о последствиях на земле.

В Министерстве обороны также сообщили об уничтоженном украинском БПЛА над территорией Белгородской области около 12:00.

Отметим, что этой ночью над регионом сбили один беспилотник.

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