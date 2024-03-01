Атака на Новую Деревню: под Белгородом уничтожили беспилотник

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Сегодня, 1 марта, над Белгородским районом сработала система ПВО. Беспилотник самолётного типа уничтожили над селом Новая Деревня.
По предварительной информации, пострадавших среди мирных жителей и разрушений нет.
В настоящее время на месте работают оперативные службы. Они уточняют информацию о последствиях на земле.
В Министерстве обороны также сообщили об уничтоженном украинском БПЛА над территорией Белгородской области около 12:00.
Отметим, что этой ночью над регионом сбили один беспилотник.