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Published Сегодня, 10:39

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Updated Сегодня, 10:41

Беспилотники

ВСУ вновь попытались атаковать Белгородскую область: Минобороны сообщает подробности

29 февраля 2024, 10:39
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотники

ПВО сработала в Белгородской области

Это произошло примерно в 12:50 29 февраля. Подробности сообщает Минобороны РФ.
Сюжет
СВО

Сегодня, 29 февраля, около 12:50 система ПВО пресекла атаку ВСУ на Белгородскую область. Над регионом сбили украинский беспилотный летательный аппарат. Над каким это районом произошло, неизвестно. Также не сообщается о каких-либо последствиях на земле.

Вчера, 28 февраля, система ПВО также уничтожила над областью украинские беспилотники. ПВО сработала около 16:00 и 16:30.

Также под обстрелом оказалось село Тишанка Волоконовского района. Помимо этого, село атаковали дроном. Обошлось без пострадавших. В результате атаки повреждён автомобиль, выбиты окна в одном из домов, пострадала ЛЭП.

В Минобороны рассказали об атаке ВСУ на Белгородскую область: сбиты беспилотники
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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Белгород#Алина Харина#Минобороны#СВО#Система ПВО
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