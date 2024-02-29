ВСУ вновь попытались атаковать Белгородскую область: Минобороны сообщает подробности

Сегодня, 29 февраля, около 12:50 система ПВО пресекла атаку ВСУ на Белгородскую область. Над регионом сбили украинский беспилотный летательный аппарат. Над каким это районом произошло, неизвестно. Также не сообщается о каких-либо последствиях на земле.