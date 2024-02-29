ВСУ вновь попытались атаковать Белгородскую область: Минобороны сообщает подробности

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Сегодня, 29 февраля, около 12:50 система ПВО пресекла атаку ВСУ на Белгородскую область. Над регионом сбили украинский беспилотный летательный аппарат. Над каким это районом произошло, неизвестно. Также не сообщается о каких-либо последствиях на земле.
Вчера, 28 февраля, система ПВО также уничтожила над областью украинские беспилотники. ПВО сработала около 16:00 и 16:30.
Также под обстрелом оказалось село Тишанка Волоконовского района. Помимо этого, село атаковали дроном. Обошлось без пострадавших. В результате атаки повреждён автомобиль, выбиты окна в одном из домов, пострадала ЛЭП.