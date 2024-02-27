Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:31

Published Сегодня, 18:31

Modified Сегодня, 18:33

Updated Сегодня, 18:33

Гладков объяснил, почему белгородцев не предупреждают об угрозе атаки БПЛА

Будут ли белгородцев предупреждать о приближающихся беспилотниках ВСУ?

27 февраля 2024, 18:31
Фото: Изображение Midjourney

Гладков объяснил, почему белгородцев не предупреждают об угрозе атаки БПЛА

Губернатор Вячеслав Гладков во время прямого эфира объяснил, почему жителей Белгородской области не предупреждают о возможной атаке беспилотников. По словам главы региона, «сигнал не работает».

Белгородка Наталья Мильченко обратилась к губернатору Вячеславу Гладкову с вопросом о ракетной опасности. Женщина попросила уточнить, почем сигналу не срабатывает при приближении беспилотника.

«Поясните ситуацию с сигналом воздушной тревоги и оповещениями о ракетной опасности. Вчера летели БПЛА весь в Белгороде, и в области стоял грохот, а оповещений не было. Эти единичные прилёты считаются? Научите нас без сирены и СМС понимать, когда можно выходить, а когда сидеть в укрытии. Дети вышли в школу, как им ориентироваться?»

Губернатор подчеркнул, что сигнал «Ракетная опасность» в первую очередь говорит об опасности падения ракеты. Что касается беспилотников, то здесь имеется ряд сложностей.

«Сигнал ракетной опасности говорит непосредственно о ракетной опасности. Если она происходит, то идёт фиксация выхода ракет, и доводится информация до нас с вами. В отношении беспилотников этот сигнал на сегодняшний день не работает, поэтому мы исходим из той ситуации, которая у нас с вами есть», — Вячеслав Гладков

Губернатор сообщил, что в будущем ситуация может измениться: в том случае, если появится возможность отследить беспилотник сильно заранее.

«Если системы оповещения будут отработаны до такого уровня, когда мы сможем заранее оповещать о прилёте беспилотника. Хотя мы понимаем, что уровень опасности безусловно есть, хоть там и другая площадь поражения. Ведь у нас от беспилотников люди получают серьёзные ранения, гибнут, получают ранения, происходят разрушения», — Вячеслав Гладков

Напомним, что не так давно Белгород и область атаковали сразу несколько беспилотников. А из-за удара БПЛА вчера на границе погибли люди.

«Ты видишь?»: белгородский рабочий, пострадавший при обстреле, мог лишиться зрения
Узнать подробнее
Читайте также:
Разведывательный беспилотник уничтожили на подлёте к городу в Белгородской областиПВО сбила украинский беспилотник под Белгородом. Загорелось полеБеспилотник вновь долетел до Старооскольского горокруга
#Общество#Белгородская область#Белгород#ВСУ#Беспилотники#Артем Черненко#Оповещения#Ракетная опасность#Губернатор Вячеслав Гладков#Сигнал
Подпишитесь
«Нет прав, меня не существует»: Сергиенко попросил оформить доверенность на свою дочь
Сегодня, 14:25
Разведывательный беспилотник уничтожили на подлёте к городу в Белгородской области
Сегодня, 14:29
Мэр не смог ответить, за чей счёт должны укреплять арендуемые для бизнеса помещения
Сегодня, 13:13
«На машине оторвалось колесо»: водители недовольны дорогами Белгорода
Сегодня, 12:26
«Мы его таким не видели». Администрация Щетиновки — о видео с пьяным главой поселения
Сегодня, 12:05
ПВО сбила украинский беспилотник под Белгородом. Загорелось поле
Сегодня, 14:11