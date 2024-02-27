Будут ли белгородцев предупреждать о приближающихся беспилотниках ВСУ?

Posted Сегодня, 18:31
Published Сегодня, 18:31
Modified Сегодня, 18:33
Updated Сегодня, 18:33
Белгородка Наталья Мильченко обратилась к губернатору Вячеславу Гладкову с вопросом о ракетной опасности. Женщина попросила уточнить, почем сигналу не срабатывает при приближении беспилотника.
«Поясните ситуацию с сигналом воздушной тревоги и оповещениями о ракетной опасности. Вчера летели БПЛА весь в Белгороде, и в области стоял грохот, а оповещений не было. Эти единичные прилёты считаются? Научите нас без сирены и СМС понимать, когда можно выходить, а когда сидеть в укрытии. Дети вышли в школу, как им ориентироваться?»
Губернатор подчеркнул, что сигнал «Ракетная опасность» в первую очередь говорит об опасности падения ракеты. Что касается беспилотников, то здесь имеется ряд сложностей.
«Сигнал ракетной опасности говорит непосредственно о ракетной опасности. Если она происходит, то идёт фиксация выхода ракет, и доводится информация до нас с вами. В отношении беспилотников этот сигнал на сегодняшний день не работает, поэтому мы исходим из той ситуации, которая у нас с вами есть», — Вячеслав Гладков
Губернатор сообщил, что в будущем ситуация может измениться: в том случае, если появится возможность отследить беспилотник сильно заранее.
«Если системы оповещения будут отработаны до такого уровня, когда мы сможем заранее оповещать о прилёте беспилотника. Хотя мы понимаем, что уровень опасности безусловно есть, хоть там и другая площадь поражения. Ведь у нас от беспилотников люди получают серьёзные ранения, гибнут, получают ранения, происходят разрушения», — Вячеслав Гладков
Напомним, что не так давно Белгород и область атаковали сразу несколько беспилотников. А из-за удара БПЛА вчера на границе погибли люди.