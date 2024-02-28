Новая атака ВСУ: в белгородском селе пострадали дом и КамАЗ

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Под ударом ВСУ 28 февраля оказалось село Тишанка Волоконовского района. По предварительной информации, пострадавших среди мирных жителей нет. Вместе с тем зафиксированы разрушения.
Так, в одном частном доме в результате обстрела выбило окно окна и посекло забор. Повреждена линия электропередачи.
Помимо этого, ВСУ атаковали населённый пункт дроном-камикадзе. В результате пострадал КамАЗ. В машине выбило стёкла, но пострадавших нет.
В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные и аварийные службы. В ближайшее время рабочие приступят к ликвидации последствий.