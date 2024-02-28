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Published Сегодня, 12:48

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Обстрел

Новая атака ВСУ: в белгородском селе пострадали дом и КамАЗ

28 февраля 2024, 12:48
Фото: 1MI
Обстрел

ВСУ атаковали Тишанку в Белгородской области

Удар со стороны Украины пришёлся на село в Волоконовском районе. Пострадавших среди мирных жителей нет. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Под ударом ВСУ 28 февраля оказалось село Тишанка Волоконовского района. По предварительной информации, пострадавших среди мирных жителей нет. Вместе с тем зафиксированы разрушения.

Так, в одном частном доме в результате обстрела выбило окно окна и посекло забор. Повреждена линия электропередачи.

Помимо этого, ВСУ атаковали населённый пункт дроном-камикадзе. В результате пострадал КамАЗ. В машине выбило стёкла, но пострадавших нет.

В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные и аварийные службы. В ближайшее время рабочие приступят к ликвидации последствий.

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#Белгородская область#Волоконовский район#Тишанка#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Дрон-камикадзе#Александра Склярова
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