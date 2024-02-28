Когда возобновит работу магазин, пострадавший при обстреле Белгорода 15 февраля?

Днём 15 февраля ВСУ обстреляли Харьковскую гору в Белгороде: осколки упали на школьный стадион и торговый центр, в результате чего погибли и пострадали мирные жители. Так, несколько человек погибли у входа в торговый центр по улице Плеханова. В здании находится магазин «Магнит», который также пострадал при ударе.