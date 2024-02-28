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Вход попавшего под обстрел торгового центра

Когда возобновит работу магазин, пострадавший при обстреле Белгорода 15 февраля?

28 февраля 2024, 08:50
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Вход попавшего под обстрел торгового центра

В мэрии Белгорода рассказали, когда откроется пострадавший при обстреле магазин

Речь идёт о магазине «Магнит», который находится внутри торгового центра по улице Плеханова, попавшего под огонь ВСУ 15 февраля. Открытие ожидается после окончания восстановительных работ.

Днём 15 февраля ВСУ обстреляли Харьковскую гору в Белгороде: осколки упали на школьный стадион и торговый центр, в результате чего погибли и пострадали мирные жители. Так, несколько человек погибли у входа в торговый центр по улице Плеханова. В здании находится магазин «Магнит», который также пострадал при ударе.

Белгородцы интересуются, когда продуктовый магазин откроют для посещения. «Уже две недели как не работает после прилёта, и не видно продвижений к открытию», — пишет местный житель.

На его обращение отреагировали в городской администрации. Представители мэрии отметили, что магазин возобновит работу после завершения восстановительных работ, однако примерная дата пока не известна. Тем не менее жителям посоветовали посещать ряд других торговых точек, которые находятся поблизости.

Ответ администрацииОтвет администрации
Ответ администрации
Фото: страница Вячеслава Гладкова

Напомним, что всего при обстреле 15 февраля погибли семь человек, включая годовалую девочку. Ещё 19 человек получили ранения, в их числе четверо детей. Полный список пострадавших и погибших жителей — в материале Бел.Ру.

В тот же вечер у входа в торговый центр, попавшего под обстрел ВСУ, образовался стихийный мемориал.

Стали известны имена всех погибших и раненых белгородцев при обстреле 15 февраля
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