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Отцу погибшей в Белгороде годовалой девочки выразили соболезнования

Погибшая в Белгороде годовалая девочка оказалась дочерью студента медколледжа БелГУ

16 февраля 2024, 07:15
Фото: 1MI

Отцу погибшей в Белгороде годовалой девочки выразили соболезнования

Отцу девочки, студенту медицинского колледжа БелГУ, выразили соболезнования, пишет официальный Telegram-канал вуза. Его дочь погибла при обстреле города ВСУ накануне, 15 февраля.

Годовалая девочка, погибшая в Белгороде при обстреле 15 февраля, оказалась дочерью студента медколледжа БелГУ Дмитрия. В вузе отцу ребёнка выразили соболезнования в связи с утратой.

«Невозможно описать боль утраты ребёнка, как и страдания детей, теряющих родителей. Мы можем только разделить эту боль с нашими студентами и их семьями, поддержать словом и делом», — говорится в сообщении университета.

Девочка погибла при ракетной атаке на Белгород 15 февраля. Число погибших от обстрела выросло до семи человек. Тем временем белгородцы несут цветы к одному из мест трагедии — к ТЦ на улице Плеханова.

Накануне ВСУ атаковали областной центр из РСЗО «Вампир». ПВО сбила 14 снарядов противника. Пострадали не только люди, но также машины и дома.

В Белгороде число пострадавших от обстрела ВСУ 15 февраля достигло 19 человек
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