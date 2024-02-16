Погибшая в Белгороде годовалая девочка оказалась дочерью студента медколледжа БелГУ

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Годовалая девочка, погибшая в Белгороде при обстреле 15 февраля, оказалась дочерью студента медколледжа БелГУ Дмитрия. В вузе отцу ребёнка выразили соболезнования в связи с утратой.
«Невозможно описать боль утраты ребёнка, как и страдания детей, теряющих родителей. Мы можем только разделить эту боль с нашими студентами и их семьями, поддержать словом и делом», — говорится в сообщении университета.
Девочка погибла при ракетной атаке на Белгород 15 февраля. Число погибших от обстрела выросло до семи человек. Тем временем белгородцы несут цветы к одному из мест трагедии — к ТЦ на улице Плеханова.
Накануне ВСУ атаковали областной центр из РСЗО «Вампир». ПВО сбила 14 снарядов противника. Пострадали не только люди, но также машины и дома.