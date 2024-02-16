Стали известны имена всех погибших и раненых белгородцев при обстреле 15 февраля

Несколько человек погибли у входа в торговый центр на улице Плеханова, куда попал обломок ракеты. Среди них — 68-летний пенсионер Иван Супрунов, 20-летний студент БГИИКа Мохамад Шенани и 44-летний преподаватель института инженерных и цифровых технологий НИУ «БелГУ» Любовь Губкина. Известно, что женщина заехала в ТЦ вместе со своей матерью и мужем — они госпитализированы. В день обстрела семья собиралась на похороны свекрови погибшей.