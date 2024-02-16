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Вход попавшего под обстрел торгового центра

Стали известны имена всех погибших и раненых белгородцев при обстреле 15 февраля

16 февраля 2024, 10:06
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Вход попавшего под обстрел торгового центра

Белгородцам назвали имена погибших и пострадавших при обстреле 15 февраля

Полный список имён привёл Telegram-канал Baza. Всего погибли семеро человек, ещё 19 получили ранения.

Как зовут погибших белгородцев?

Погибли при атаке ВСУ на Белгород 15 февраля семь человек. В их числе — годовалая девочка Валерия Ч., дочь студента медколледжа БелГУ Дмитрия. В момент обстрела бабушка вместе с девочкой гуляла по школьному стадиону на улице Спортивной. Осколок пробил коляску, в которой находилась малышка.

Несколько человек погибли у входа в торговый центр на улице Плеханова, куда попал обломок ракеты. Среди них — 68-летний пенсионер Иван Супрунов, 20-летний студент БГИИКа Мохамад Шенани и 44-летний преподаватель института инженерных и цифровых технологий НИУ «БелГУ» Любовь Губкина. Известно, что женщина заехала в ТЦ вместе со своей матерью и мужем — они госпитализированы. В день обстрела семья собиралась на похороны свекрови погибшей.

Также при атаке не совместимые с жизнью ранения получил 30-летний Дмитрий Проценко. Судя по всему, речь идёт о мужчине, который погиб на улице Магистральной от падения обломков.

Вечером 15 февраля стало известно о гибели 80-летней Людмилы Александровны. Седьмой жертвой стала 73-летняя Екатерина Стреляева.

Кто из белгородцев получил ранения?

Ранения получили 19 человек, 14 из них госпитализированы. Четверых пришлось доставить в лечебные учреждения Москвы: известно, что двое взрослых и ребёнок находятся в тяжёлом состоянии, ещё один юный белгородец находится в состоянии средней степени тяжести.

Всего ранения получили четыре ребёнка. Двум мальчикам — семилетнему Глебу П. и 14-летнему Даниилу П. — с контузией и с ушибом плеча врачи оказали необходимую помощь, а затем отпустили домой. Других двоих детей отправили в Москву — восьмилетнюю Викторию Т. и восьмилетнего Максима Т.

Среди пострадавших также оказались:

  • 23-летний Артур Алексеенко;
  • 31-летний Алексей Левадный;
  • 34-летний Дмитрий Мазикин;
  • 37-летняя Ольга Чехова;
  • 39-летняя Юлия Голуб;
  • 39-летняя Марина Плоскина;
  • 46-летний Роман Цыпченко;
  • 56-летняя Галина Копылкова;
  • 60-летняя Елена Антонова;
  • 60-летний Александр Кильдюшов;
  • 63-летняя Татьяна Трубицына;
  • 63-летняя Надежда Шенцова;
  • 64-летняя Татьяна Кривошапова;
  • 65-летняя Татьяна Кудряшова;
  • 70-летняя Вера Кабанова.

Кто из взрослых пострадавших проходит лечение дома, а кто — в медучреждениях Москвы и Белгорода, — неизвестно.

Отметим, что госпитализированные в Москву белгородцы проходят лечение в НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова, а также в Российской детской клинической больнице.

К вечеру 15 февраля у входа в торговый центр, попавшего под обстрел ВСУ, образовался стихийный мемориал. Белгородцы продолжают приносить на место трагедии цветы.

Число погибших и раненых увеличилось: что известно об атаке на Белгород к этому часу
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