Стали известны имена всех погибших и раненых белгородцев при обстреле 15 февраля

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Погибли при атаке ВСУ на Белгород 15 февраля семь человек. В их числе — годовалая девочка Валерия Ч., дочь студента медколледжа БелГУ Дмитрия. В момент обстрела бабушка вместе с девочкой гуляла по школьному стадиону на улице Спортивной. Осколок пробил коляску, в которой находилась малышка.
Несколько человек погибли у входа в торговый центр на улице Плеханова, куда попал обломок ракеты. Среди них — 68-летний пенсионер Иван Супрунов, 20-летний студент БГИИКа Мохамад Шенани и 44-летний преподаватель института инженерных и цифровых технологий НИУ «БелГУ» Любовь Губкина. Известно, что женщина заехала в ТЦ вместе со своей матерью и мужем — они госпитализированы. В день обстрела семья собиралась на похороны свекрови погибшей.
Также при атаке не совместимые с жизнью ранения получил 30-летний Дмитрий Проценко. Судя по всему, речь идёт о мужчине, который погиб на улице Магистральной от падения обломков.
Вечером 15 февраля стало известно о гибели 80-летней Людмилы Александровны. Седьмой жертвой стала 73-летняя Екатерина Стреляева.
Ранения получили 19 человек, 14 из них госпитализированы. Четверых пришлось доставить в лечебные учреждения Москвы: известно, что двое взрослых и ребёнок находятся в тяжёлом состоянии, ещё один юный белгородец находится в состоянии средней степени тяжести.
Всего ранения получили четыре ребёнка. Двум мальчикам — семилетнему Глебу П. и 14-летнему Даниилу П. — с контузией и с ушибом плеча врачи оказали необходимую помощь, а затем отпустили домой. Других двоих детей отправили в Москву — восьмилетнюю Викторию Т. и восьмилетнего Максима Т.
Среди пострадавших также оказались:
Кто из взрослых пострадавших проходит лечение дома, а кто — в медучреждениях Москвы и Белгорода, — неизвестно.
Отметим, что госпитализированные в Москву белгородцы проходят лечение в НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова, а также в Российской детской клинической больнице.
К вечеру 15 февраля у входа в торговый центр, попавшего под обстрел ВСУ, образовался стихийный мемориал. Белгородцы продолжают приносить на место трагедии цветы.