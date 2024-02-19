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Больше 250 домов пострадали после обстрела Белгорода 15 февраля

Больше 250 домов пострадали после обстрела Белгорода 15 февраля

19 февраля 2024, 06:51
Фото: Bel.ru
Мэр Белгорода Валентин Демидов во время оперсовещания с правительством региона сообщил, как продвигаются работы по восстановлению пострадавшего от атак ВСУ жилья.

По докладу мэра Валентина Демидов, за неделю власти Белгорода зафиксировали прирост по повреждённым объектам на 280 единиц. Из них:

  • 256 жилых помещений пострадали от обстрела 15 февраля (это 183 квартиры и 73 индивидуальных дома)
  • 24 повреждения было выявлено жителями после предыдущих обстрелов

За семь дней восстановительные мероприятия завершили на 69 объектах. В работе на данный момент остаются 354 жилых объекта. Сроки починки при этом разные:

  • 289 квартир и домов поэтапно восстановят до 29 февраля
  • 52 домов с повреждённой кровлей и отделкой — до 31 марта
  • Семь полностью разрушенных зданий — до 1 ноября
Прежде всего восстанавливаем остекление. Там у нас 307 квадратных метров по результатам 15 февраля. До конца недели мы всё закроем по окнам, порядка 70 квадратных метров балконов у нас останется на улице Спортивной. На следующей неделе всё завершим.
Валентин Демидов

Также в работе находятся 219 повреждённых автомобилей. Из них пострадали:

  • 112 — от обстрелов 15 февраля
  • 91 — 7 февраля
  • 16 — оставшиеся с начала года: «их уже отработали, на оплату передали».
Эксперты работают оперативно. Начиная с этой недели планируем по 10 марта всю работу завершить.
Валентин Демидов
После обстрела Белгорода 15 февраля пострадало 193 квартиры
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