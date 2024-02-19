Больше 250 домов пострадали после обстрела Белгорода 15 февраля

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
По докладу мэра Валентина Демидов, за неделю власти Белгорода зафиксировали прирост по повреждённым объектам на 280 единиц. Из них:
За семь дней восстановительные мероприятия завершили на 69 объектах. В работе на данный момент остаются 354 жилых объекта. Сроки починки при этом разные:
Прежде всего восстанавливаем остекление. Там у нас 307 квадратных метров по результатам 15 февраля. До конца недели мы всё закроем по окнам, порядка 70 квадратных метров балконов у нас останется на улице Спортивной. На следующей неделе всё завершим.
Валентин Демидов
Также в работе находятся 219 повреждённых автомобилей. Из них пострадали:
Эксперты работают оперативно. Начиная с этой недели планируем по 10 марта всю работу завершить.
Валентин Демидов