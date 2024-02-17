После обстрела Белгорода 15 февраля пострадало 193 квартиры

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
По словам градоначальника, во всех домах, которые пострадали в результате обстрела города 15 февраля, восстановили тепло. Для закрытия теплового контура использовали плёнку и фанеру. Также специалисты произвели замеры и отдали заказы в производство.
Первые партии начинают поступать и в нескольких частных домах окна за вчерашний день заменили. Поэтапно везде восстановим остекление. Затем отработаем все остальные повреждения.
Валентин Демидов
Демидов добавил, что в частном секторе потребуется отремонтировать крыши, фасады, ограждения. Но на эти работы понадобится больше времени. За каждым сектором закреплены подрядчики. Они будут выполнять данную работу.
Всего на 17 февраля известно, что повреждения зафиксировали в 261 жилом помещении. Пострадало 193 квартиры. Из этого количества в 12 многоквартирных домах предстоят масштабные работы по замене остекления, ещё в 12 многоэтажках — единичные и незначительные случаи повреждения окон.
Также сведения о разрушениях различной степени есть по 68 индивидуальным домам. А ещё пострадали 13 хозсубъектов.
Напомним, в результате обстрела областного центра погибли семь человек, среди которых один ребёнок. Пострадали 19 человек.