Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:57

Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

После обстрела Белгорода 15 февраля пострадало 193 квартиры

После обстрела Белгорода 15 февраля пострадало 193 квартиры

17 февраля 2024, 07:57
Фото: Bel.ru
Также специалисты зафиксировали разрушения различной степени в 68 индивидуальных домах. Подробнее сообщил мэр областного центра Валентин Демидов в своём Telegram-канале.

По словам градоначальника, во всех домах, которые пострадали в результате обстрела города 15 февраля, восстановили тепло. Для закрытия теплового контура использовали плёнку и фанеру. Также специалисты произвели замеры и отдали заказы в производство.

Первые партии начинают поступать и в нескольких частных домах окна за вчерашний день заменили. Поэтапно везде восстановим остекление. Затем отработаем все остальные повреждения.
Валентин Демидов

Демидов добавил, что в частном секторе потребуется отремонтировать крыши, фасады, ограждения. Но на эти работы понадобится больше времени. За каждым сектором закреплены подрядчики. Они будут выполнять данную работу.

Всего на 17 февраля известно, что повреждения зафиксировали в 261 жилом помещении. Пострадало 193 квартиры. Из этого количества в 12 многоквартирных домах предстоят масштабные работы по замене остекления, ещё в 12 многоэтажках — единичные и незначительные случаи повреждения окон.

Также сведения о разрушениях различной степени есть по 68 индивидуальным домам. А ещё пострадали 13 хозсубъектов.

Напомним, в результате обстрела областного центра погибли семь человек, среди которых один ребёнок. Пострадали 19 человек.

Мужчину контузило при обстреле белгородского приграничья
Узнать подробнее
Читайте также:
«Дети очень тоскуют по ним»: белгородка рассказала о гибели питомцев при обстрелеВ белгородском вузе сообщили о гибели студента при обстреле 15 февраляЧто сейчас происходит с раненными при обстреле Белгорода горожанами?
#Пострадавшие#Квартиры#Ремонт#Мэр#Новости Белгорода#Многоквартирные дома#Белгород#Кристина Семенчук#Обстрел#Восстановление#Повреждения#Разрушения#Остекление
Подпишитесь
Мужчину контузило при обстреле белгородского приграничья
Вчера, 19:29
Удачное место? Статистика по королевским двойням в Белгороде оказалась неожиданной
Вчера, 12:51
Мэр Демидов: Дистанционное обучение приведёт к оттоку детей из Белгорода
Вчера, 13:56
Белгородцы после трагедии 15 февраля изменили своё решение об обучении детей
Вчера, 14:35
«Она просто не успела сесть в авто»: Гладков рассказал подробности гибели белгородки
Вчера, 13:11
Ракетную опасность впервые объявили в двух районах Белгородской области
Вчера, 20:52