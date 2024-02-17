После обстрела Белгорода 15 февраля пострадало 193 квартиры

Всего на 17 февраля известно, что повреждения зафиксировали в 261 жилом помещении. Пострадало 193 квартиры. Из этого количества в 12 многоквартирных домах предстоят масштабные работы по замене остекления, ещё в 12 многоэтажках — единичные и незначительные случаи повреждения окон.