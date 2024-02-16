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Published Сегодня, 13:43

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В результате обстрела Белгорода погиб студент вуза

В белгородском вузе сообщили о гибели студента при обстреле 15 февраля

16 февраля 2024, 13:43
Фото: 1MI

В результате обстрела Белгорода погиб студент вуза

Telegram-канал БелГУ «Пегасий» сообщает о смерти Дмитрий Проценко — студента заочного отделения института общественных наук и массовых коммуникаций. Всего накануне при атаке ВСУ погибли семь человек.

От полученных травм после обстрела 15 февраля погиб Дмитрий Проценко. Он учился на заочном отделении в институте общественных наук и массовых коммуникаций НИУ «БелГУ».

Ранее в соцсетях появилась информация, что мужчина погиб дома на улице Магистральной. Об этом сообщали его знакомые. По их словам, белгородец погиб в результате падения осколков.

Напомним, что жертвами обстрела стали годовалая девочка Валерия, пенсионер Иван Супрунов, 20-летний студент БГИИКа Мохамад Шенани, 44-летний преподаватель НИУ «БелГУ» Любовь Губкина, 80-летняя пенсионерка Людмила Александровна и 73-летняя Екатерина Стреляева.

Стали известны имена всех погибших и раненых белгородцев при обстреле 15 февраля
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