В белгородском вузе сообщили о гибели студента при обстреле 15 февраля

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
От полученных травм после обстрела 15 февраля погиб Дмитрий Проценко. Он учился на заочном отделении в институте общественных наук и массовых коммуникаций НИУ «БелГУ».
Ранее в соцсетях появилась информация, что мужчина погиб дома на улице Магистральной. Об этом сообщали его знакомые. По их словам, белгородец погиб в результате падения осколков.
Напомним, что жертвами обстрела стали годовалая девочка Валерия, пенсионер Иван Супрунов, 20-летний студент БГИИКа Мохамад Шенани, 44-летний преподаватель НИУ «БелГУ» Любовь Губкина, 80-летняя пенсионерка Людмила Александровна и 73-летняя Екатерина Стреляева.