Что сейчас происходит с раненными при обстреле Белгорода горожанами?

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Министр здравоохранения области Андрей Иконников рассказал, что происходит с жителями, раненными при обстреле Белгорода. Двое пострадавших находятся в реанимации в областном центре. Ещё четырёх увезли в Москву.
Как сообщил Иконников, в горбольнице № 2 лежат девять человек. Двое из них остаются в реанимации. Пациенты направлены в отделения хирургии и травматологии. Один пациент в состоянии средней степени тяжести находится в областной больнице.
Четыре белгородца, которых ранее увезли на поезде в Москву, уже доставлены в медицинские учреждения. Состояние у них стабильное, транспортировку пациенты перенесли удовлетворительно.
Двое детей, пострадавших при обстреле, находятся на амбулаторном лечении под наблюдением врачей поликлиники. Также глава минздрава рассказал, какие именно ранения получили жители города.
Травмы различного характера — поражения брюшной полости, переломы. Там нужны были и переливания, и операции. Вместе сработали как медицинские организации, скорая помощь, так и станция переливания крови. Всё было вовремя доставлено.
Андрей Иконников
Напомним, при обстреле Белгорода 15 февраля пострадали 19 человек, в том числе дети. Погибли шесть человек, в числе которых был ребёнок.