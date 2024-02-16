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Последствия обстрела, архивное фото

При обстреле в доме белгородцев выбило окно осколком от снаряда

16 февраля 2024, 12:12
Фото: 1MI
Последствия обстрела, архивное фото

ВСУ атаковали Колотиловку в Белгородской области

16 февраля под обстрел ВСУ попало село Колотиловка в Краснояружском районе. Задело один частный дом. Пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Под обстрел ВСУ 16 февраля попала Колотиловка в Краснояружском районе. В одном частном жилом доме осколком от снаряда выбило окно. Среди мирных жителей пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Подомовой обход продолжается.

Ранее дрон-камикадзе атаковал село Пороз в Грайворонском горокруге. В результате удара пострадал инфраструктурный объект связи. Пострадавших среди местных жителей нет.

Накануне в Грайворонском округе под обстрел попало село Дроновка. Там зафиксировали три прилёта, но обошлось без последствий. 13 февраля ВСУ обстреляли Тишанку в Волоконовском районе. После прилёта повредило 30 надгробий местного кладбища.

Добавим, что накануне по Козинке в Грайворонском горокруге ударили двумя миномётными снарядами, также дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи. Ещё один БПЛА сдетонировал в воздухе в селе Гора-Подол.

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#Белгородская область#Происшествия#Колотиловка#Краснояружский район#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ
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