При обстреле в доме белгородцев выбило окно осколком от снаряда

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Под обстрел ВСУ 16 февраля попала Колотиловка в Краснояружском районе. В одном частном жилом доме осколком от снаряда выбило окно. Среди мирных жителей пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Подомовой обход продолжается.
Ранее дрон-камикадзе атаковал село Пороз в Грайворонском горокруге. В результате удара пострадал инфраструктурный объект связи. Пострадавших среди местных жителей нет.
Накануне в Грайворонском округе под обстрел попало село Дроновка. Там зафиксировали три прилёта, но обошлось без последствий. 13 февраля ВСУ обстреляли Тишанку в Волоконовском районе. После прилёта повредило 30 надгробий местного кладбища.
Добавим, что накануне по Козинке в Грайворонском горокруге ударили двумя миномётными снарядами, также дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи. Ещё один БПЛА сдетонировал в воздухе в селе Гора-Подол.