При обстреле в доме белгородцев выбило окно осколком от снаряда

Накануне в Грайворонском округе под обстрел попало село Дроновка. Там зафиксировали три прилёта, но обошлось без последствий. 13 февраля ВСУ обстреляли Тишанку в Волоконовском районе. После прилёта повредило 30 надгробий местного кладбища.