57 авто и выбитые окна: что известно о повреждениях в Белгороде после обстрела ВСУ?

В результате обстрела ВСУ Белгорода 15 февраля повреждения получили 57 автомобилей. Также уже сделаны замеры повреждённых окон в жилых домах. На все этапы, включая замеры, изготовление и установку, как сообщается, потребуется примерно 7-8 дней.