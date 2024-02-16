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Разрушения

57 авто и выбитые окна: что известно о повреждениях в Белгороде после обстрела ВСУ?

16 февраля 2024, 06:15
Фото: 1MI
Разрушения

В Белгороде при обстреле повредило 57 автомобилей

57 автомобилей получили повреждения в результате обстрела ВСУ Белгорода 15 февраля, проведены замеры повреждённых окон в жилых домах. Сроки восстановления составят около 7-8 дней.

В результате обстрела ВСУ Белгорода 15 февраля повреждения получили 57 автомобилей. Также уже сделаны замеры повреждённых окон в жилых домах. На все этапы, включая замеры, изготовление и установку, как сообщается, потребуется примерно 7-8 дней.

При возникновении вопросов, замечаний либо в случае отсутствия на уже проведённых замерах необходимо обратиться в администрацию Белгорода. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

15 февраля в Белгород произошёл новый случай обстрела со стороны ВСУ. При оьстреле использовались «Вампиры». В результате обстрела пострадала жилая застройка, и погибли пять человек. Корреспондент Бел.Ру отправился на место происшествия.

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