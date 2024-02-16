57 авто и выбитые окна: что известно о повреждениях в Белгороде после обстрела ВСУ?

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
В результате обстрела ВСУ Белгорода 15 февраля повреждения получили 57 автомобилей. Также уже сделаны замеры повреждённых окон в жилых домах. На все этапы, включая замеры, изготовление и установку, как сообщается, потребуется примерно 7-8 дней.
При возникновении вопросов, замечаний либо в случае отсутствия на уже проведённых замерах необходимо обратиться в администрацию Белгорода. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
15 февраля в Белгород произошёл новый случай обстрела со стороны ВСУ. При оьстреле использовались «Вампиры». В результате обстрела пострадала жилая застройка, и погибли пять человек. Корреспондент Бел.Ру отправился на место происшествия.