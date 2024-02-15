«Смешанные чувства». Белгород снова переживает страшную трагедию и хоронит близких

Это не первый его случай: год назад Голиков уже работал на месте падения авиабомбы. Но привыкнуть к такому невозможно. Да, притупляются чувства, отключаются эмоции. Но нельзя отключить рептильный мозг — а ему страшно. И страх этот разливается по всему организму, оседая неприятной тяжестью в животе. Животному страху — животное место.