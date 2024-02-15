«Жена заикаться начала»: машину белгородцев подкинуло от взрывной волны при обстреле

Posted Вчера, 14:47
Published Вчера, 14:47
Modified Вчера, 14:49
Updated Вчера, 14:49
По словам Александра, он с женой ехал по улице улице Губкина, когда начался обстрел. Упавшее дерево повредило его машину, сообщает агентство.
Как рассказывает мужчина, прилёт пришёлся в посадку рядом с дорогой. Машина проезжала в этот момент проезжала мимо.
«Взрывной волной подкинуло сюда (в левую переднюю фару — ред.). <…> Никто не пострадал, но заикалась (жена — ред.). Скорая приехала, дали таблеток успокоительного, сейчас, вроде, получше», — сообщил Александр.
По данным издания, на месте падения снаряда на Губкина работали спецслужбы, сам снаряд уже убрали.
Ранее стало известно о том, что число повреждённых объектов после обстрела увеличилось. В 128 квартирах выбиты окна. Также повреждения зафиксировали в 15 частных домах. Помимо этого, повреждено 34 автомобиля.