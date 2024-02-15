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Posted Вчера, 14:47

Published Вчера, 14:47

Modified Вчера, 14:49

Updated Вчера, 14:49

Повреждённое от обстрела авто

«Жена заикаться начала»: машину белгородцев подкинуло от взрывной волны при обстреле

15 февраля 2024, 14:47
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Повреждённое от обстрела авто

Белгородец рассказал о повреждении автомобиля при атаке ВСУ

Местный житель Александр в момент обстрела ехал со своей женой по улице Губкина в областном центре. Во время атаки пострадала его машина. Об этом мужчина рассказал РИА «Новости»

По словам Александра, он с женой ехал по улице улице Губкина, когда начался обстрел. Упавшее дерево повредило его машину, сообщает агентство.

Как рассказывает мужчина, прилёт пришёлся в посадку рядом с дорогой. Машина проезжала в этот момент проезжала мимо.

«Взрывной волной подкинуло сюда (в левую переднюю фару — ред.). <…> Никто не пострадал, но заикалась (жена — ред.). Скорая приехала, дали таблеток успокоительного, сейчас, вроде, получше», — сообщил Александр.

По данным издания, на месте падения снаряда на Губкина работали спецслужбы, сам снаряд уже убрали.

Ранее стало известно о том, что число повреждённых объектов после обстрела увеличилось. В 128 квартирах выбиты окна. Также повреждения зафиксировали в 15 частных домах. Помимо этого, повреждено 34 автомобиля.

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