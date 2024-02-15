Более 100 квартир и 24 частных дома пострадали от атаки ВСУ на Белгород и район

Posted Вчера, 14:17
Published Вчера, 14:17
Modified Вчера, 14:19
Updated Вчера, 14:19
По уточнённым данным, в Белгороде в 128 квартирах десяти многоэтажек выбило окна. В четырёх магазинах, 15 частных домах и на территории одного предприятия зафиксировали различные повреждения. Пострадали 34 автомобиля.
Разрушения после обстрела обнаружили и в Белгородском районе. В посёлке Дубовое пострадали четыре частных и три многоэтажных дома, а также шесть автомобилей. Один частный дом и три автомобиля повреждены в Репном, один многоквартирный дом — в Разумном, три частных дома и один автомобиль — в Шагаровке, один частный дом — в микрорайоне Таврово-1.
В настоящий момент подомовой обход территорий продолжается.
Ранее сообщалось о разрушениях в семи частных домах Белгорода, пяти многоэтажках, пяти автомобилях и одном магазине.