Более 100 квартир и 24 частных дома пострадали от атаки ВСУ на Белгород и район

Разрушения после обстрела обнаружили и в Белгородском районе. В посёлке Дубовое пострадали четыре частных и три многоэтажных дома, а также шесть автомобилей. Один частный дом и три автомобиля повреждены в Репном, один многоквартирный дом — в Разумном, три частных дома и один автомобиль — в Шагаровке, один частный дом — в микрорайоне Таврово-1.