Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 14:17

Published Вчера, 14:17

Modified Вчера, 14:19

Updated Вчера, 14:19

Повреждения после обстрела Белгорода

Более 100 квартир и 24 частных дома пострадали от атаки ВСУ на Белгород и район

15 февраля 2024, 14:17
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Повреждения после обстрела Белгорода

В Белгороде и Белгородском районе увеличилось число разрушений после атаки ВСУ

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил уточнённую информацию по разрушениям в результате обстрела Белгорода. Повреждения также зафиксировали в Белгородском районе. От осколков пострадали автомобили. Повреждения выявили не только в жилье, но и в магазинах, на промпредприятии.

По уточнённым данным, в Белгороде в 128 квартирах десяти многоэтажек выбило окна. В четырёх магазинах, 15 частных домах и на территории одного предприятия зафиксировали различные повреждения. Пострадали 34 автомобиля.

Разрушения после обстрела обнаружили и в Белгородском районе. В посёлке Дубовое пострадали четыре частных и три многоэтажных дома, а также шесть автомобилей. Один частный дом и три автомобиля повреждены в Репном, один многоквартирный дом — в Разумном, три частных дома и один автомобиль — в Шагаровке, один частный дом — в микрорайоне Таврово-1.

В настоящий момент подомовой обход территорий продолжается.

Ранее сообщалось о разрушениях в семи частных домах Белгорода, пяти многоэтажках, пяти автомобилях и одном магазине.

Повреждения после обстрела БелгородаПовреждения после обстрела Белгорода
Повреждения после обстрела БелгородаПовреждения после обстрела Белгорода
Повреждения после обстрела БелгородаПовреждения после обстрела Белгорода
Повреждения после обстрела БелгородаПовреждения после обстрела Белгорода
Повреждения после обстрела БелгородаПовреждения после обстрела Белгорода
Повреждения после обстрела Белгорода
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Магазин, семь домов и пять многоэтажек пострадали при атаке на Белгород
Узнать подробнее
Читайте также:
Годовалая девочка погибла в Белгороде после ракетной атаки ВСУПогибли пять человек: фоторепортаж с места трагедии 15 февраля в БелгородеМинимум три белгородца погибли рядом с попавшим под обстрел торговым центром
#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова#Обстрел Белгорода 15 февраля
Подпишитесь
Число погибших при сегодняшнем обстреле Белгорода выросло до семи
Вчера, 17:42
«Смешанные чувства». Белгород снова переживает страшную трагедию и хоронит близких
Вчера, 15:24
Решение о возвращении белгородских детей на очное обучение подтвердил губернатор
Вчера, 16:51
В результате обстрела на стадионе ранило 8-летнюю девочку и её бабушку
Вчера, 15:21
В результате обстрела в Белгороде погиб студент из Сирии
Вчера, 16:44
Погиб годовалый ребёнок, ранены 20 человек. Что известно об обстреле Белгорода?
Вчера, 15:41