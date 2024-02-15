«Одной из прохожих оторвало руку»: белгородка — об обстреле 15 февраля

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
15 февраля город попал под обстрел ВСУ. Система ПВО сбила 14 реактивных снарядов. Повреждены дома и машина, а также магазин, возле которого оказалась белгородка.
Юлия привезла в магазин бабушку. Горожанка сидела и ждала её в машине, услышала громкие звуки и в последний момент решила выскочить из автомобиля и забежала в здание. В спину полетели осколки, рассказывает женщина.
Горожанка отмечает, что на улице всё было в дыму и пыли, у одной из прохожих оторвало руку.
Машина белгородки была припаркована рядом с ТЦ, авто не подлежит восстановлению.