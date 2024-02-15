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Published Сегодня, 13:39

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Updated Сегодня, 13:41

Разрушенный ТЦ

«Одной из прохожих оторвало руку»: белгородка — об обстреле 15 февраля

15 февраля 2024, 13:39
Фото: Bel.ru
Разрушенный ТЦ

Белгородка успела в последний момент выскочить из авто во время обстрела

Жительница Белгорода Юлия оказалась во время обстрела города возле торгового центра на Харгоре. Женщина в последний момент успела выскочить из своей машины, подробности горожанка рассказала РИА «Новости».

15 февраля город попал под обстрел ВСУ. Система ПВО сбила 14 реактивных снарядов. Повреждены дома и машина, а также магазин, возле которого оказалась белгородка.

Юлия привезла в магазин бабушку. Горожанка сидела и ждала её в машине, услышала громкие звуки и в последний момент решила выскочить из автомобиля и забежала в здание. В спину полетели осколки, рассказывает женщина.

Горожанка отмечает, что на улице всё было в дыму и пыли, у одной из прохожих оторвало руку.

Машина белгородки была припаркована рядом с ТЦ, авто не подлежит восстановлению.

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