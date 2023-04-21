Свист, грохот, булочки. Как расселяли пострадавший от падения снаряда дом в Белгороде

Как признаётся Рыжкова, УК уже не в первый раз сталкивается с подобными напастями. Вероятно, этим можно объяснить и спокойное поведение женщины: дело в том, что 13 октября в многоэтажку на улице Губкина в Белгороде также попал обломок ракеты. Эта многоэтажка находится в управлении РЭУ-9 — опыт работы в стрессовых ситуациях у коммунальщиков явно есть.