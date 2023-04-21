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Свист, грохот, булочки. Как расселяли пострадавший от падения снаряда дом в Белгороде

21 апреля 2023, 15:10
Фото: Bel.ru
Вчера вечером жители дома на Шаландина, 15 проснулись от свиста и грохота. По предварительным данным, в землю рядом врезался либо боевой снаряд, либо какая-то его часть. Жителей многоэтажки решили расселить: рассказываем, как это было.

Внимание большинства белгородцев вот уже почти сутки приковано к перекрёстку Губкина — Ватутина. Понять интерес можно: не каждый день увидишь воронку от взрыва диаметром двадцать метров, легковушку на крыше «Пятёрочки» и снующих туда-сюда военных.

— Для кого ленточку повесили? За неё зайдите! — ругались вчера полицейские. Но любопытство местных не ослабевало — попытки прорвать кордон продолжались. Сопровождались они обильным количеством мата, а также смехом и вспышками экранов смартфонов.

— Да мы же русские! Нам говоришь — не смотри, а мы с детьми туда полезем! — шутили зеваки. Или не шутили.

Столпившиеся возле воронки белгородцы не знали, что на Шаландина, через пару домов, ситуация была тоже опасной. 

«Никогда не веришь в плохое»

В это время спасатели уже развернули там оперативный штаб. Во всю пыхтел генератор МЧС — от него запитали несколько мобильных компьютеров. Уткнувшись в них, сотрудники МЧС и другие оперативники что-то усердно изучали: в это время другие их коллеги разбирали образовавшийся возле снаряда небольшой завал.

Держаться всех попросили подальше. На данный момент до сих пор до конца не ясно, что находится внутри воронки: есть вероятность, что там находится либо снаряд, либо какая-то его часть. Если же верить разговорам очевидцев, что-то попало в квартиру на четвертом этаже, где жила женщина: в щепки разлетелась тумбочка, разбилось зеркало, вынесло часть стены.

Как она бедная жива осталась — не знаю! Лежала в зале...

Диалог с жильцами вёл заммэра Василий Голиков. Всем желающим он предложил переехать в пункт временного размещения «Амакс». 

Можем чай организовать, кофе с булочками.
Василий Голиков

Вход в многоэтажку огородили полосатой лентой — проходить внутрь запретили даже тем, кто там живёт. В дверном проёме виднелись фигуры силовиков и газовиков, перекрывающих краны. Жильцы разбрелись по округе — среди них было много пенсионеров. Кто-то вынес из квартиры клетку с хомячком. Разговаривать со СМИ захотели далеко не все. 

— Вы кто? Журналисты? А вы мне сразу не понравились! Всё, что нужно, Гладков расскажет! — ответил корреспонденту Бел.Ру один из них.

То, что люди переживают, — понятно. В прифронтовом Белгороде люди напряжены и без падающих в городе бомб — что уж говорить об обратном. 

Но нашлись те, кто в стрессовой ситуации остался позитивным. Как, например, ещё одна местная жительница.

Я уже спать легла — и тут взрыв! Я подпрыгнула. Думаю — что случилось? Я не ожидала, что попадёт именно к нам. Никогда не веришь в плохое, думаешь, что всё будет хорошо. Я оптимист!

Рассказывая историю, женщина широко улыбается. С собой из дома она взяла только паспорт.

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Дважды в одно место

Через время жильцов дома решили пустить внутрь — кто-то заявил, что добро дала полиция. Но сотрудники МЧС и представители горадминистрации этому удивились: по их данным, здание всё ещё нуждалось в проверке. Начались колебания: жители в это время стояли под дождём и ждали, что будет дальше. 

На месте находилась руководитель УК РЭУ 9 Лилия Рыжкова. Вела себя она спокойно: отдавала команды, общалась с журналистами, советовалась с мэрией. Чтобы облегчить жизнь потерпевшим, приняли решение организовать в подсобном помещении коммунальщиков небольшой пункт помощи.

Там работал психолог: он общался с теми, кому в тот непростой вечер требовалась поддержка моральная. Чтобы люди согрелись — наливали чай. Булочек, правда, не было. Видео с места — в нашем Telegram-канале.

Как признаётся Рыжкова, УК уже не в первый раз сталкивается с подобными напастями. Вероятно, этим можно объяснить и спокойное поведение женщины: дело в том, что 13 октября в многоэтажку на улице Губкина в Белгороде также попал обломок ракеты. Эта многоэтажка находится в управлении РЭУ-9 — опыт работы в стрессовых ситуациях у коммунальщиков явно есть.

Тем временем решался вопрос, что делать с жильцами. Дождь усиливался.

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Оставаться нельзя

Время шло: взрывотехники продолжали исследовать воронку, в которой, судя по всему, что-то оставалось. Снова ответить на вопросы людей решился Василий Голиков.

Просьба не препятствовать тем работам, которые мы сейчас начнём по закрытию теплового контура. Сейчас в качестве временных мер во всех квартирах, где повреждены окна и стеклопакеты, мы их временно закрываем плёнкой. Завтра приступаем к устранению дефектов имущества и отделке.
Василий Голиков

Чиновник также добавил, что больше всего пострадали четыре квартиры. В них поставят распорки: последующие ремонтные работы при этом будут согласовывать с жителями квартир.

Что касается возвращения домой, то изначально внутрь хотели запустить тех, чьи квартиры не пострадали. Но позже решение изменили: людей отправили либо к родственникам, либо в ПВР «Амакс».

С теми, кто выбрал поехать в отель, сегодня проведёт встречу мэр Валентин Демидов. Что ждёт дом и воронку рядом с ним — ещё предстоит узнать.

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