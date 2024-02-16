Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:38

Published Сегодня, 03:38

Modified Сегодня, 03:53

Updated Сегодня, 03:53

Пострадавшие

В Белгороде число пострадавших от обстрела ВСУ 15 февраля достигло 19 человек

16 февраля 2024, 03:38
Фото: 1MI
Пострадавшие

Количество пострадавших белгородцев при обстреле ВСУ 15 февраля выросло до 19

В результате обстрела ВСУ поселка в Белгородской области пострадали 19 человек, из которых двое находятся в тяжёлом состоянии и находятся в реанимации, ещё восемь находятся в средней тяжести. Также пять белгородцев — на амбулаторное лечение.

Вчера вечером, 15 февраля, один из жителей Белгорода, который получил ранение в ходе обстрела ВСУ, самостоятельно обратился в горбольницу №2. Так, общее количество пострадавших достигло 19 человек. Также вчера двух пострадавших взрослых и двух детей отправили на лечение в Москву.

Ещё пять пострадавших, получив амбулаторное лечение, были отпущены домой. Оставшиеся 10 человек находятся в больницах Белгорода. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии в реанимации, а ещё восемь — в стабильно средней тяжести.

Ранее сообщалось, что после атаки ВСУ 15 февраля в Белгороде количество жертв увеличилось до семи человек, а количество пострадавших достигло 18.

Читайте также:
Генсек ООН осудил удары по мирному населению и инфраструктуре БелгородаЧисло погибших при сегодняшнем обстреле Белгорода выросло до семи«А что с мальчиком моим?» Белгородец рассказал о первых страшных минутах после атаки
#Город#Общество#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Москва#Реанимация#Лечение#Погибшие#Горбольница#Белгород#Татьяна Лукащева#ВСУ#Обстрел ВСУ#Тяжелое состояние#Обстрел Белгорода 15 февраля
Подпишитесь
«Ехала на похороны свекрови»: что известно о погибших при обстрелах белгородцах?
Сегодня, 07:05
Российские военные уничтожили «вампира», который атаковал Белгород
Сегодня, 07:11
Белгородэнерго напоминает правила санитарной обрезки деревьев в охранных зонах ЛЭП
Сегодня, 09:10
Разрушений стало больше: выявлены новые последствия атаки на Белгород
Сегодня, 08:42
Не смогли договориться: «Агро-Белогорье» — о несостоявшейся сделке с «Русагро»
Сегодня, 06:40
Названо имя человека, который заменит Дуюна на посту главы белгородского ЦЭБа
Сегодня, 08:36