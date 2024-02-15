Обстреляли кладбище: после атаки ВСУ в Белгородской области пострадало 30 надгробий

Шесть районов Белгородской области попали под обстрелы ВСУ за сутки

Противник 13 февраля атаковал кладбище в селе Тишанка Волоконовского района. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о выявленных разрушениях на территории. Всего под огнём накануне были шесть районов, в том числе Губкинский округ и Корочанский район, которые в статистику попадают редко.