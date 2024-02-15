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Обстрел

Обстреляли кладбище: после атаки ВСУ в Белгородской области пострадало 30 надгробий

15 февраля 2024, 08:26
Фото: 1MI
Обстрел

Шесть районов Белгородской области попали под обстрелы ВСУ за сутки

Противник 13 февраля атаковал кладбище в селе Тишанка Волоконовского района. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о выявленных разрушениях на территории. Всего под огнём накануне были шесть районов, в том числе Губкинский округ и Корочанский район, которые в статистику попадают редко.
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Обстрел

13 февраля ВСУ атаковали кладбище в селе Тишанка Волоконовского района. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о разрушениях на территории, выявленных за два дня. Повреждения получили 30 надгробий и забор. Пока устанавливают родственников умерших. Само село накануне обстреляли из миномёта. Без последствий.

В оперативную сводку в этот раз снова попал Губкинский горокруг. 14 февраля в селе Долгое с помощью беспилотника противник атаковал инфраструктурный объект. Никто не пострадал. Сапёры обнаружили невзрывоопасные части БПЛА. На месте происшествия проводятся следственные мероприятия.

Также в сводке оказался Корочанский район. В сёлах Плотавец и Афанасово обнаружили два беспилотника ВСУ. Оба летательных аппарата проверили взрывотехники и вывезли с территорий населённых пунктов. Обошлось без последствий.

В Белгородском районе ВСУ атаковали Журавлёвку четырьмя дронами-камикадзе. В Щетиновке с помощью средств РЭБ посадили беспилотник.

В Грайворонском горокруге под обстрел попала Дроновка — три прилёта. Без пострадавших и разрушений.

Кроме того, под огнём был Шебекинский горокруг. По Середе и Новой Таволжанке выпустили пять миномётных снарядов. Пострадавших нет, разрушений не зафиксировано.

Напомним, 13 февраля Белгородскую область атаковали около 90 раз.

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