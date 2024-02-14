После атак на Белгородскую область разрушения нашли в трёх домах, пострадали два авто

В сёлах Мокрая Орловка и Пороз Грайворонского округа зафиксировали 14 и четыре прилёта соответственно. Новостроевка-Вторую противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе: один из них взорвался в воздухе, а второй врезался в инфраструктурный объект. Других повреждений в населённых пунктах муниципалитета, как и пострадавших, нет.