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Posted Вчера, 09:09

Published Вчера, 09:09

Modified Вчера, 09:11

Updated Вчера, 09:11

Последствия обстрела

После атак на Белгородскую область разрушения нашли в трёх домах, пострадали два авто

14 февраля 2024, 09:09
Фото: 1MI
Последствия обстрела

Белгородскую область за день атаковали около 90 раз

За минувшие сутки под обстрел ВСУ попали семь районов Белгородской области. Противник атаковал населённые пункты около 90 раз. Пострадала одна женщина, есть разрушения. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Минувшей ночью в Валуйском городском округе сработала система ПВО. Уничтожено два из трёх БПЛА «Стриж». В результате атаки ранена жительница села Солоти: у неё осколочные ранения рук и лица, а также проникающее ранение обоих глаз. В настоящий момент женщина проходит лечение в областной клинической больнице. Разрушений в селе нет.

В другом населённом пункте, селе Тулянка, ПВО сбила украинский беспилотник. Обошлось без последствий и пострадавших.

Над Белгородским районом минувшей ночью тоже сработала система ПВО. Разрушения есть в посёлке Разумное в двух частных домах — посечены кровля и фасад. По одному автомобилю пострадали в Ближней Игуменке и Разумном.

Кроме этого, по Журавлёвке ВСУ выпустили 32 миномётных снаряда, по Нехотеевке — десять артиллерийских снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

В сёлах Мокрая Орловка и Пороз Грайворонского округа зафиксировали 14 и четыре прилёта соответственно. Новостроевка-Вторую противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе: один из них взорвался в воздухе, а второй врезался в инфраструктурный объект. Других повреждений в населённых пунктах муниципалитета, как и пострадавших, нет.

По селу Вязовое Краснояружского района ВСУ выпустили семь артиллерийских снарядов, а на территории между Репяховкой и Прилесьем зафиксировали четыре прилёта. В первом населённом пункте в результате атаки повреждена линия электропередачи. В настоящий момент электроснабжение уже восстановили. Окраину села Вязовое также атаковали с помощью дрона-камикадзе.

В Волоконовском районе по окраине села Тишанка выпустили семь миномётных снарядов, из-за чего в одном частном доме выбило окно. А в Ракитянском районе рядом с Бобравский сельским поселением средства ПВО сбили три беспилотника самолётного типа. Разрушений и пострадавших нет.

В Шебекинском городском округе под огнём оказались Новая Таволжанка, Середа и МАПП «Шебекино» — по ним выпустили в совокупности 10 миномётных снарядов. Также Середу атаковали FPV-дроном. Обошлось без последствий.

Отметим, что FPV-дроны оснащены камерой, которая передаёт картинку пилоту в режиме реального времени.

Напомним, что минувшей ночью на территории Белгородской области объявляли ракетную опасность сразу в трёх местах. В 00:22 об опасности предупредили жителей Белгорода и Белгородского района, а в 00:24 — жителей Валуек. Отбой поступил в 02:10 и в 03:24 соответственно.

Кроме этого, в Минобороны РФ сообщили о сбитых беспилотниках ВСУ: над Белгородской областью система ПВО перехватила два БПЛА.

Что известно о состоянии белгородки, раненной при ночной атаке ВСУ?
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