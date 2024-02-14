После атак на Белгородскую область разрушения нашли в трёх домах, пострадали два авто

Posted Вчера, 09:09
Published Вчера, 09:09
Modified Вчера, 09:11
Updated Вчера, 09:11
Минувшей ночью в Валуйском городском округе сработала система ПВО. Уничтожено два из трёх БПЛА «Стриж». В результате атаки ранена жительница села Солоти: у неё осколочные ранения рук и лица, а также проникающее ранение обоих глаз. В настоящий момент женщина проходит лечение в областной клинической больнице. Разрушений в селе нет.
В другом населённом пункте, селе Тулянка, ПВО сбила украинский беспилотник. Обошлось без последствий и пострадавших.
Над Белгородским районом минувшей ночью тоже сработала система ПВО. Разрушения есть в посёлке Разумное в двух частных домах — посечены кровля и фасад. По одному автомобилю пострадали в Ближней Игуменке и Разумном.
Кроме этого, по Журавлёвке ВСУ выпустили 32 миномётных снаряда, по Нехотеевке — десять артиллерийских снарядов. Пострадавших и разрушений нет.
В сёлах Мокрая Орловка и Пороз Грайворонского округа зафиксировали 14 и четыре прилёта соответственно. Новостроевка-Вторую противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе: один из них взорвался в воздухе, а второй врезался в инфраструктурный объект. Других повреждений в населённых пунктах муниципалитета, как и пострадавших, нет.
По селу Вязовое Краснояружского района ВСУ выпустили семь артиллерийских снарядов, а на территории между Репяховкой и Прилесьем зафиксировали четыре прилёта. В первом населённом пункте в результате атаки повреждена линия электропередачи. В настоящий момент электроснабжение уже восстановили. Окраину села Вязовое также атаковали с помощью дрона-камикадзе.
В Волоконовском районе по окраине села Тишанка выпустили семь миномётных снарядов, из-за чего в одном частном доме выбило окно. А в Ракитянском районе рядом с Бобравский сельским поселением средства ПВО сбили три беспилотника самолётного типа. Разрушений и пострадавших нет.
В Шебекинском городском округе под огнём оказались Новая Таволжанка, Середа и МАПП «Шебекино» — по ним выпустили в совокупности 10 миномётных снарядов. Также Середу атаковали FPV-дроном. Обошлось без последствий.
Отметим, что FPV-дроны оснащены камерой, которая передаёт картинку пилоту в режиме реального времени.
Напомним, что минувшей ночью на территории Белгородской области объявляли ракетную опасность сразу в трёх местах. В 00:22 об опасности предупредили жителей Белгорода и Белгородского района, а в 00:24 — жителей Валуек. Отбой поступил в 02:10 и в 03:24 соответственно.
Кроме этого, в Минобороны РФ сообщили о сбитых беспилотниках ВСУ: над Белгородской областью система ПВО перехватила два БПЛА.