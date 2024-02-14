Что известно о состоянии белгородки, раненной при ночной атаке ВСУ?

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Минувшей ночью ВСУ атаковали село Солоти Валуйского горокруга тремя беспилотниками «Стриж». Два из них сбила система ПВО.
В результате ночной атаки пострадала женщина. У неё — осколочные ранения рук и лица, а также проникающие ранения обоих глаз. В настоящий момент пострадавшая находится в Белгородской областной клинической больнице. Врачи оказывают раненой всю необходимую помощь.
Разрушений в селе зарегистрировано не было.
Отметим, что ночью в Белгороде, Белгородском районе и Валуйском городском округе объявляли ракетную опасность. В Минобороны сообщали, что система ПВО перехватила над регионом два дрона.