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Скорая помощь

Что известно о состоянии белгородки, раненной при ночной атаке ВСУ?

14 февраля 2024, 08:10
Фото: 1MI
Скорая помощь

Пострадавшая при атаке ВСУ белгородка получила проникающие ранения обоих глаз

Ночью ВСУ с помощью беспилотников атаковали Валуйский горокруг. Есть пострадавшая. О состоянии женщины сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

Минувшей ночью ВСУ атаковали село Солоти Валуйского горокруга тремя беспилотниками «Стриж». Два из них сбила система ПВО.

В результате ночной атаки пострадала женщина. У неё — осколочные ранения рук и лица, а также проникающие ранения обоих глаз. В настоящий момент пострадавшая находится в Белгородской областной клинической больнице. Врачи оказывают раненой всю необходимую помощь.

Разрушений в селе зарегистрировано не было.

Отметим, что ночью в Белгороде, Белгородском районе и Валуйском городском округе объявляли ракетную опасность. В Минобороны сообщали, что система ПВО перехватила над регионом два дрона.

Ракетную опасность объявляли в Белгороде и двух районах ночью, ранена женщина
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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Белгород#Вячеслав Гладков#Валуйский горокруг#Пострадавшая#Солоти#СВО#Атака ВСУ#Александра Склярова
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