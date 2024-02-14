Что известно о состоянии белгородки, раненной при ночной атаке ВСУ?

В результате ночной атаки пострадала женщина. У неё — осколочные ранения рук и лица, а также проникающие ранения обоих глаз. В настоящий момент пострадавшая находится в Белгородской областной клинической больнице. Врачи оказывают раненой всю необходимую помощь.