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Posted Вчера, 15:23

Published Вчера, 15:23

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Пострадавший дом в Белгороде

«Услышала треск стёкол — выбежала из квартиры»: белгородка — об обстреле 7 февраля

13 февраля 2024, 15:23
Фото: Bel.ru
Пострадавший дом в Белгороде

В Белгороде ремонтируют второй МКД, пострадавший при обстреле 7 февраля

7 февраля Белгород подвергся очередному обстрелу ВСУ. Пострадали десятки машин, частные дома и МКД на Крейде. Журналистка Бел.Ру побывала в одном из пострадавших домов и посмотрела, на каком этапе сейчас работы по замене окон. А хозяйка повреждённой квартиры поделилась воспоминаниями о том вечере.
Сюжет
Рабочие

Всего на Крейде пострадало 55 квартир в двух многоквартирных домах. В одном из домов ремонт почти завершили — осталась одна квартира. А для пятиэтажки, куда мы приехали, работы только начинаются.

Открытые подъезды, повсюду старые и новые стеклопакеты, с другой стороны дома — выбитые стёкла. В основном, окна меняют сразу с рамой. Нам сообщили, что на объектах работают около 20 человек, но мы насчитали небольшую бригаду в 5-6 рабочих.

Пострадавший дом в БелгородеПострадавший дом в Белгороде
Пострадавший дом в БелгородеПострадавший дом в Белгороде
Пострадавший дом в БелгородеПострадавший дом в Белгороде
Пострадавший дом в БелгородеПострадавший дом в Белгороде
Пострадавший дом в БелгородеПострадавший дом в Белгороде
Пострадавший дом в БелгородеПострадавший дом в Белгороде
Пострадавший дом в БелгородеПострадавший дом в Белгороде
Пострадавший дом в Белгороде
Фото: Bel.ru

Заходим в один из подъездов, работа кипит на первых двух этажах. Окна, которые пока ещё не заменили, закрыты фанерой. Хозяйка квартиры на втором Юлия Борисовна рассказала, что произошло вечером 7 февраля. Тогда белгородка находилась как раз в комнате, где выбило одно стекло и пробило балкон:

«Когда всё началось, я отдыхала на диване. Произошёл взрыв, побежала в туалет. Дальше услышала, как затрещали стёкла, и выбежала из квартиры. После этого в квартиру зашёл только сосед и сказал, что окон нет. Из имущества ничего не пострадало — только стёкла и балкон».

По словам Юлии, как только закончился обстрел — практически сразу приехала бригада, которая в течение часа досками и полиэтиленом закрыла окна: «Конечно, было прохладно той ночью, ветер, стёкол нет. Но сейчас надеемся, что поставят окна, будет теплее».

Хозяин квартиры на первом этаже, где при нас сняли старое окно и начали готовить к установке новый пакет, делиться подробностями произошедшего не захотел. Сказал только, что тогда семьёй ужинали и в результате взрыва пострадали не только окна, но и холодильник — осколком повредило уплотнительную резинку. Повреждение незначительное, устройство работает и менять его не будут.

Пострадавший дом в БелгородеПострадавший дом в Белгороде
Пострадавший дом в БелгородеПострадавший дом в Белгороде
Пострадавший дом в БелгородеПострадавший дом в Белгороде
Пострадавший дом в БелгородеПострадавший дом в Белгороде
Пострадавший дом в БелгородеПострадавший дом в Белгороде
Пострадавший дом в БелгородеПострадавший дом в Белгороде
Пострадавший дом в БелгородеПострадавший дом в Белгороде
Пострадавший дом в Белгороде
Фото: Bel.ru

На место приехал также мэр Валентин Демидов. Он рассказал, что по этому дому все материалы завезены и подрядчик обещает закончить восстановительные работы в течение двух-трёх дней.

Помимо МКД в тот вечер при обстреле пострадало 15 частных домов и 80 машин. По последним сейчас продолжается экспертная оценка и деньги владельцам должны выплатить до 25 февраля.

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