«Услышала треск стёкол — выбежала из квартиры»: белгородка — об обстреле 7 февраля

Хозяин квартиры на первом этаже, где при нас сняли старое окно и начали готовить к установке новый пакет, делиться подробностями произошедшего не захотел. Сказал только, что тогда семьёй ужинали и в результате взрыва пострадали не только окна, но и холодильник — осколком повредило уплотнительную резинку. Повреждение незначительное, устройство работает и менять его не будут.