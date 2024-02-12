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Восстановительные работы

В Белгороде работы альпинистов по 11 домам перенесли из-за плохих погодных условий

12 февраля 2024, 09:42
Фото: 1MI
Восстановительные работы

В Белгороде остекление 11 домов отложили из-за трудностей для альпинистов

Восстановительные работы в Белгороде продолжаются. Однако сроки окончания работ корректируются из-за прироста пострадавших домов и погодных условий. Так, работы по остеклению 11 домов с прошлой недели перенесли на текущую из-за невозможности работы альпинистов в снег и ветер.

На начало текущей недели планировалось закрыть план по восстановительным работам в 38 жилых домах, которые пострадали от обстрелов ВСУ ещё в начале года. Всего осталось восстановить по Белгороду 73 жилых помещения. Это 232 м² окон для остекления и 41 кровля частных домов.

Восстановление окон завершат до 17 февраля. В перечень входят и те 11 домов, которые планировалось завершить на прошлой неделе. Перенос произошёл из-за погодных условий, т. к. работа альпинистов оказалась невозможной при ветре и снеге. Также в три квартиры до сих пор нет доступа из-за отсутствия собственников. Сообщается, что белгородцы вернутся уже на этой неделе.

Напомним, что число повреждённых жилых объектов в Белгороде на сегодня составляет уже 1418. За прошедшую неделю зафиксировано увеличение на 70 домов. Инциденты, приведшие к повреждению частной собственности, произошли в результате обстрела, начавшегося 7 февраля.

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