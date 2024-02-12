В Белгороде работы альпинистов по 11 домам перенесли из-за плохих погодных условий

Восстановление окон завершат до 17 февраля. В перечень входят и те 11 домов, которые планировалось завершить на прошлой неделе. Перенос произошёл из-за погодных условий, т. к. работа альпинистов оказалась невозможной при ветре и снеге. Также в три квартиры до сих пор нет доступа из-за отсутствия собственников. Сообщается, что белгородцы вернутся уже на этой неделе.