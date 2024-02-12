В Белгороде работы альпинистов по 11 домам перенесли из-за плохих погодных условий

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
На начало текущей недели планировалось закрыть план по восстановительным работам в 38 жилых домах, которые пострадали от обстрелов ВСУ ещё в начале года. Всего осталось восстановить по Белгороду 73 жилых помещения. Это 232 м² окон для остекления и 41 кровля частных домов.
Восстановление окон завершат до 17 февраля. В перечень входят и те 11 домов, которые планировалось завершить на прошлой неделе. Перенос произошёл из-за погодных условий, т. к. работа альпинистов оказалась невозможной при ветре и снеге. Также в три квартиры до сих пор нет доступа из-за отсутствия собственников. Сообщается, что белгородцы вернутся уже на этой неделе.
Напомним, что число повреждённых жилых объектов в Белгороде на сегодня составляет уже 1418. За прошедшую неделю зафиксировано увеличение на 70 домов. Инциденты, приведшие к повреждению частной собственности, произошли в результате обстрела, начавшегося 7 февраля.