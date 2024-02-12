Всего — более 1,4 тысячи: число повреждённого обстрелами жилья в Белгороде растёт

Как сообщается, плановая дата завершения восстановительных работ по остеклению ожидается 16 февраля. А вот кровельные работы закончат к 29 февраля. Ещё по 10 домам — к 15 марта, по четырём домам — к 1 мая. Один из них, как уточнил Валентин Демидов, полностью сгорел. Речь идёт о доме по улице Радужная в Белгороде. Кроме того, до 30 апреля закончат восстановление ИЖС с масштабными повреждениями (ул. Ватутина, 13).