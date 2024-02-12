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Восстановительные работы

Всего — более 1,4 тысячи: число повреждённого обстрелами жилья в Белгороде растёт

12 февраля 2024, 06:55
Фото: 1MI
Восстановительные работы

С 29 декабря число повреждённого от обстрелов жилья в Белгороде выросло до 1418

На сегодняшнем оперсовещании правительства Белгородской области сообщили, что количество повреждённых жилых помещений в Белгороде достигло 1418. За неделю — прирост в 70. Собственность пострадала при обстреле от 7 февраля, рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов.

За неделю от обстрелов ВСУ пострадало ещё 70 жилых домов. В 62 из них проблемы коснулись остекления, в восьми — кровли и фасада. Всего с 29 декабря пострадало 1418 помещений Белгорода. За это время восстановлено — 1357, находятся в работе на данный момент — 61.

Как сообщается, плановая дата завершения восстановительных работ по остеклению ожидается 16 февраля. А вот кровельные работы закончат к 29 февраля. Ещё по 10 домам — к 15 марта, по четырём домам — к 1 мая. Один из них, как уточнил Валентин Демидов, полностью сгорел. Речь идёт о доме по улице Радужная в Белгороде. Кроме того, до 30 апреля закончат восстановление ИЖС с масштабными повреждениями (ул. Ватутина, 13).

Так, по данным от 5 февраля общее число повреждённых жилых объектов достигало 1344, а работы по установке окон были завершены почти на 99%.

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