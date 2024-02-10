Белгородской области выделят 4,2 млрд на восстановление бизнеса и домов

Posted 10 февраля, 13:41
Published 10 февраля, 13:41
Modified 10 февраля, 13:53
Updated 10 февраля, 13:53
На сайте официально опубликованных правовых актов появилось распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.02.2024 № 284-р. В документе указано, что в 2024 году Минфин России получит до 4,2 млрд рублей из резервного фонда. Финансовые средства направят на компенсацию ущерба пострадавшим предпринимателям малого и среднего бизнеса в Белгородской области, а также предпринимателям в агропромышленном комплексе региона.
Кроме того, деньги также выделят на возведение жилищ для, примерно, 235 семей Белгородской области, которые не могут вернуться в свои дома из-за постоянных атак со стороны ВСУ. Необходимые находятся у глав муниципальных образований, уточнил в своих социальных сетях Вячеслав Гладков. В ближайшее время, вероятно, начнётся совместная работа администраций районов и округов с министерством строительства Белгородской области. Регламент работы озвучат позже.
Напомним, что ранее данный вопрос обсуждали на встрече губернатор с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.