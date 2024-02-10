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Posted 10 февраля, 13:41

Published 10 февраля, 13:41

Modified 10 февраля, 13:53

Updated 10 февраля, 13:53

Финансирование

Белгородской области выделят 4,2 млрд на восстановление бизнеса и домов

10 февраля 2024, 13:41
Фото: 1MI
Финансирование

Белгородской области выделят до 4,2 млрд на помощь бизнесу и строительство жилья

Правительство РФ выделит Белгородской области из резервного фонда до 4,2 млрд рублей. Средства направят на поддержку предприятий, пострадавших от обстрелов ВСУ. Также дополнительные финансовые средства пойдут на строительство жилья для 235 белгородских семей. Появилось соответствующее распоряжение.
Сюжет
Жилье

На сайте официально опубликованных правовых актов появилось распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.02.2024 № 284-р. В документе указано, что в 2024 году Минфин России получит до 4,2 млрд рублей из резервного фонда. Финансовые средства направят на компенсацию ущерба пострадавшим предпринимателям малого и среднего бизнеса в Белгородской области, а также предпринимателям в агропромышленном комплексе региона.

Выделение дополнительного финансирования Белгородской обалстиВыделение дополнительного финансирования Белгородской обалсти
Выделение дополнительного финансирования Белгородской обалсти
Фото: Сайт официально опубликованных правовых актов РФ

Кроме того, деньги также выделят на возведение жилищ для, примерно, 235 семей Белгородской области, которые не могут вернуться в свои дома из-за постоянных атак со стороны ВСУ. Необходимые находятся у глав муниципальных образований, уточнил в своих социальных сетях Вячеслав Гладков. В ближайшее время, вероятно, начнётся совместная работа администраций районов и округов с министерством строительства Белгородской области. Регламент работы озвучат позже.

Напомним, что ранее данный вопрос обсуждали на встрече губернатор с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

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