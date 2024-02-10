Белгородской области выделят 4,2 млрд на восстановление бизнеса и домов

Кроме того, деньги также выделят на возведение жилищ для, примерно, 235 семей Белгородской области, которые не могут вернуться в свои дома из-за постоянных атак со стороны ВСУ. Необходимые находятся у глав муниципальных образований, уточнил в своих социальных сетях Вячеслав Гладков. В ближайшее время, вероятно, начнётся совместная работа администраций районов и округов с министерством строительства Белгородской области. Регламент работы озвучат позже.