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Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:02

Updated Сегодня, 15:02

Последствия обстрела Белгорода 7 февраля

Окна в пострадавших от обстрелов домах в Белгороде начнут устанавливать в выходные

8 февраля 2024, 15:02
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Последствия обстрела Белгорода 7 февраля

Строители в Белгороде заканчивают обмеры в пострадавших от атак ВСУ домах

Тепловой контур закрыли ночью. В выходные над остеклением одновременно будут работать 6-7 бригад. О ходе восстановления пострадавшего жилья во время вчерашнего обстрела рассказал мэр Валентин Демидов.

Временный тепловой контур в повреждённых объектах закрыли сегодня ночью. Сейчас специалисты заканчивают делать обмеры. По мере получения данных строители передают заказы на производство, где делают стеклопакеты. Первые повреждённые окна планируют восстановить в выходные. Одновременно будут работать 6-7 бригад.

Город был поделён на секторы. За каждым участком закрепили подрядчиков. С рабочими отработали алгоритм на случай ЧП.

Также Валентин Демидов сообщил, что в настоящий момент в городе после обстрелов 7 февраля повреждено 54 квартиры и девять частных домов. Кроме того, пострадали 36 автомобилей.

Напомним, что вчера система ПВО сбила над городом в общей сложности 12 воздушных целей.

Последствия обстрела 7 февраля
Видео: страница Валентина Демидова в соцсети
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