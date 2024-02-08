Окна в пострадавших от обстрелов домах в Белгороде начнут устанавливать в выходные

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
Временный тепловой контур в повреждённых объектах закрыли сегодня ночью. Сейчас специалисты заканчивают делать обмеры. По мере получения данных строители передают заказы на производство, где делают стеклопакеты. Первые повреждённые окна планируют восстановить в выходные. Одновременно будут работать 6-7 бригад.
Город был поделён на секторы. За каждым участком закрепили подрядчиков. С рабочими отработали алгоритм на случай ЧП.
Также Валентин Демидов сообщил, что в настоящий момент в городе после обстрелов 7 февраля повреждено 54 квартиры и девять частных домов. Кроме того, пострадали 36 автомобилей.
Напомним, что вчера система ПВО сбила над городом в общей сложности 12 воздушных целей.