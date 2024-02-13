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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Белгород

Пицца под звуки обстрела: итальянец рассказал о жизни в Белгороде

13 февраля 2024, 12:53
Фото: 1MI
Белгород

Итальянец рассказал о жизни в приграничном Белгороде

Житель Сицилии переехал в Белгород три года назад, открыл здесь пиццерию и не планирует возвращаться обратно в Италию. О жизни иностранца в приграничном городе России узнали в MSK1.RU.

Сальваторе Романо родом из Сицилии. В Белгород он переехал три года назад к своей возлюбленной. Спустя год жизни в России итальянец открыл в областном центре пиццерию с фирменными рецептами. Жена Сальваторе родом из Шебекино.

Как рассказал итальянец, обстановки в регионе он не боится, звуки прилётов впервые он услышал не в Белгородской области: «Я слышал эти звуки и раньше: в Кувейте, Ливане, на Шри-Ланке».

Пара живёт в трёх минутах ходьбы от пиццерии. «Иногда мы слышим это [громкие звуки] в течение ночи или дня, когда мы дома», — рассказывает итальянец.

В пиццерии иностранца оборудовано укрытие: к счастью, использовать его ещё не доводилось. Ресторан находится во дворах, поэтому пара чувствует себя в безопасности и во время работы редко прислушивается к происходящему на улице.

Переезжать в Италию муж и жена не планируют. Жить они и дальше хотят в Белгороде.

Ранее в Белгороде и Шебекино побывал ирландский журналист. Корреспондент показал, как белгородское приграничье живёт под постоянными обстрелами.

Сальваторе РоманоСальваторе Романо
Сальваторе Романо
Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
«Новая реальность»: ирландский журналист — о том, как Белгород живёт под обстрелами
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#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Пиццерия#Итальянец#Обстрел ВСУ
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