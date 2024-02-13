Пицца под звуки обстрела: итальянец рассказал о жизни в Белгороде

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Сальваторе Романо родом из Сицилии. В Белгород он переехал три года назад к своей возлюбленной. Спустя год жизни в России итальянец открыл в областном центре пиццерию с фирменными рецептами. Жена Сальваторе родом из Шебекино.
Как рассказал итальянец, обстановки в регионе он не боится, звуки прилётов впервые он услышал не в Белгородской области: «Я слышал эти звуки и раньше: в Кувейте, Ливане, на Шри-Ланке».
Пара живёт в трёх минутах ходьбы от пиццерии. «Иногда мы слышим это [громкие звуки] в течение ночи или дня, когда мы дома», — рассказывает итальянец.
В пиццерии иностранца оборудовано укрытие: к счастью, использовать его ещё не доводилось. Ресторан находится во дворах, поэтому пара чувствует себя в безопасности и во время работы редко прислушивается к происходящему на улице.
Переезжать в Италию муж и жена не планируют. Жить они и дальше хотят в Белгороде.
Ранее в Белгороде и Шебекино побывал ирландский журналист. Корреспондент показал, как белгородское приграничье живёт под постоянными обстрелами.