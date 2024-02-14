Ракетную опасность объявляли в Белгороде и двух районах ночью, ранена женщина

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
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Updated Сегодня, 04:03
В результате ночной атаки ВСУ ранена женщина. Жительнице Валуйского горокруга уже оказывают необходимую помощь, заверил губернатор. Сейчас пострадавшую везут в областную больницу в Белгороде.
Минувшей ночью в областной столице, Белгородском районе и Валуйском горокруге объявляли ракетную опасность. В регионе сработала система ПВО.
На данный момент объявлен отбой ракетной опасности.
Напомним, что 12 февраля ВСУ обстреляли пять районов Белгородской области. Разрушения были, но обошлось без пострадавших среди мирных жителей.
Накануне стало известно состояние тяжелораненого мужчины, который пострадал во время атаки на Ржевку.