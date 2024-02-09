За день обстрелов ранено шестеро белгородцев, пострадали 34 дома и 28 авто

Posted 9 февраля, 08:07
Published 9 февраля, 08:07
Modified 9 февраля, 08:09
Updated 9 февраля, 08:09
8 февраля ВСУ атаковали шесть районов Белгородской области. Ранения получили шесть человек в Шебекинском горокруге. Также зафиксированы разрушения.
По селу Ржевка противник выпустил 14 снарядов кассетного типа из РСЗО «Вампир». В результате этой атаки пострадали пять человек. У одного — травматическая ампутация рук и ног, ещё двое мужчин получили осколочные ранения. Одна женщина получила ранение печени, вторая — осколочное ранение. Пострадавшие находятся под присмотром врачей. В населённом пункте повреждены 13 домов и семь авто.
Новую Таволжанку атаковали дронами-камикадзе, также сбросили два взрывных устройства с БПЛА. Один из дронов ударил по пассажирскому автобусу. Мужчина получил осколочные ранения ноги. Также в селе повредило ЛЭП. Электроснабжение уже восстановили. 16 миномётных снарядов выпустили по Середе и Мухину.
В Белгородском районе в Разумном после отражения воздушной атаки пострадали МКД, 16 частных домов, 19 автомобилей, одно производственное помещение, гараж и хозпостройка. В Новосадовом задело три частных дома, повредило крышу соцобъекта и задело автомобиль. В Стрелецком также пострадала машина.
Нехотеевку ВСУ атаковали дроном-камикадзе. В Бессоновке ПВО сбила беспилотник. Без последствий.
В селе Гостищево Яковлевского горокруга после отражения воздушной атаки в районе железнодорожного вокзала провисла контактная линия электросети, из-за чего встал поезд. Обошлось без пострадавших.
Два прилёта из миномёта зафиксировали в хуторе Старый Волоконовского района. По селу Сподарюшино выпустили 11 миномётных снарядов. Пострадала только ЛЭП. В Краснояружском районе в Староселье с БПЛА сбросили осколочный боеприпас, но обошлось без последствий.