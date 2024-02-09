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Posted 9 февраля, 08:07

Published 9 февраля, 08:07

Modified 9 февраля, 08:09

Updated 9 февраля, 08:09

Обстрел

За день обстрелов ранено шестеро белгородцев, пострадали 34 дома и 28 авто

9 февраля 2024, 08:07
Фото: 1MI
Обстрел

Шесть районов Белгородской области подверглись атакам ВСУ

ВСУ накануне обстреляли шесть муниципалитетов. В результате атак пострадали пять человек в Ржевке, ещё один получил ранения при ударе БПЛА по автобусу. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

8 февраля ВСУ атаковали шесть районов Белгородской области. Ранения получили шесть человек в Шебекинском горокруге. Также зафиксированы разрушения.

По селу Ржевка противник выпустил 14 снарядов кассетного типа из РСЗО «Вампир». В результате этой атаки пострадали пять человек. У одного — травматическая ампутация рук и ног, ещё двое мужчин получили осколочные ранения. Одна женщина получила ранение печени, вторая — осколочное ранение. Пострадавшие находятся под присмотром врачей. В населённом пункте повреждены 13 домов и семь авто.

Новую Таволжанку атаковали дронами-камикадзе, также сбросили два взрывных устройства с БПЛА. Один из дронов ударил по пассажирскому автобусу. Мужчина получил осколочные ранения ноги. Также в селе повредило ЛЭП. Электроснабжение уже восстановили. 16 миномётных снарядов выпустили по Середе и Мухину.

В Белгородском районе в Разумном после отражения воздушной атаки пострадали МКД, 16 частных домов, 19 автомобилей, одно производственное помещение, гараж и хозпостройка. В Новосадовом задело три частных дома, повредило крышу соцобъекта и задело автомобиль. В Стрелецком также пострадала машина.

Нехотеевку ВСУ атаковали дроном-камикадзе. В Бессоновке ПВО сбила беспилотник. Без последствий.

В селе Гостищево Яковлевского горокруга после отражения воздушной атаки в районе железнодорожного вокзала провисла контактная линия электросети, из-за чего встал поезд. Обошлось без пострадавших.

Два прилёта из миномёта зафиксировали в хуторе Старый Волоконовского района. По селу Сподарюшино выпустили 11 миномётных снарядов. Пострадала только ЛЭП. В Краснояружском районе в Староселье с БПЛА сбросили осколочный боеприпас, но обошлось без последствий.

Гладков о последствиях обстрела: «Трагедии в Ржевке можно было бы избежать»
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