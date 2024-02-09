За день обстрелов ранено шестеро белгородцев, пострадали 34 дома и 28 авто

По селу Ржевка противник выпустил 14 снарядов кассетного типа из РСЗО «Вампир». В результате этой атаки пострадали пять человек. У одного — травматическая ампутация рук и ног, ещё двое мужчин получили осколочные ранения. Одна женщина получила ранение печени, вторая — осколочное ранение. Пострадавшие находятся под присмотром врачей. В населённом пункте повреждены 13 домов и семь авто.