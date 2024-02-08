12 целей сбили над Белгородом: повреждены девять домов и три машины

Различные повреждения зафиксировали в Белгородском районе. В посёлках Новосадовый, Разумное и селе Ближняя Игуменка пострадали девять частных домов. Помимо этого, повреждены три автомобиля и пробита крыша детского сада, который сейчас находится на стадии строительства.