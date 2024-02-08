12 целей сбили над Белгородом: повреждены девять домов и три машины

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
На подлёте к городу система ПВО сбила 12 воздушных целей. Среди мирных жителей, по предварительным данным, никто не пострадал.
Различные повреждения зафиксировали в Белгородском районе. В посёлках Новосадовый, Разумное и селе Ближняя Игуменка пострадали девять частных домов. Помимо этого, повреждены три автомобиля и пробита крыша детского сада, который сейчас находится на стадии строительства.
На месте работают оперативные службы.
Информация о последствиях уточняется.
Ранее в Минобороны сообщили, что ПВО сбила восемь снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» и четыре снаряда РСЗО «Ольха».