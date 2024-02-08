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Posted Сегодня, 16:05

Published Сегодня, 16:05

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

На подлёте к Белгороду сбили 12 воздушных целей

12 целей сбили над Белгородом: повреждены девять домов и три машины

8 февраля 2024, 16:05
Фото: Bel.ru

На подлёте к Белгороду сбили 12 воздушных целей

В трёх посёлках под Белгородом зафиксировали повреждения в домах и автомобилях. На месте работают оперативные службы, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

На подлёте к городу система ПВО сбила 12 воздушных целей. Среди мирных жителей, по предварительным данным, никто не пострадал.

Различные повреждения зафиксировали в Белгородском районе. В посёлках Новосадовый, Разумное и селе Ближняя Игуменка пострадали девять частных домов. Помимо этого, повреждены три автомобиля и пробита крыша детского сада, который сейчас находится на стадии строительства.

На месте работают оперативные службы.

Информация о последствиях уточняется.

Ранее в Минобороны сообщили, что ПВО сбила восемь снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» и четыре снаряда РСЗО «Ольха».

Восемь снарядов РСЗО «Ураган» и четыре «Ольхи» уничтожили над Белгородской областью
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#Общество#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Разрушения#Обстрел ВСУ#Система ПВО
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