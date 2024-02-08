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Posted Сегодня, 15:45

Published Сегодня, 15:45

Modified Сегодня, 15:50

Updated Сегодня, 15:50

Восемь снарядов РСЗО «Ураган» и четыре «Ольхи» сбили над Белгородской областью

Восемь снарядов РСЗО «Ураган» и четыре «Ольхи» уничтожили над Белгородской областью

8 февраля 2024, 15:45
Фото: Изображение Midjourney

Восемь снарядов РСЗО «Ураган» и четыре «Ольхи» сбили над Белгородской областью

Подробности сообщает Минобороны РФ. Это произошло около 17:30.

Дежурные средства ПВО сбили 12 реактивных снарядов над Белгородской областью. ПВО сбила восемь снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» и четыре снаряда РСЗО «Ольха». ПВО сработала около 17:30.

Примерно в это время в небе над областным центром местные жители услышали взрывы. В небе появились характерные следы. Помимо этого, в городе была объявлена ракетная опасность. Об отбое опасности сообщили в 18:38. Это было уже второе предупреждение об опасности за день.

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#Общество#Белгородская область#Снаряды#Белгород#Алина Харина#Система ПВО
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