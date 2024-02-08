Восемь снарядов РСЗО «Ураган» и четыре «Ольхи» уничтожили над Белгородской областью

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
Дежурные средства ПВО сбили 12 реактивных снарядов над Белгородской областью. ПВО сбила восемь снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» и четыре снаряда РСЗО «Ольха». ПВО сработала около 17:30.
Примерно в это время в небе над областным центром местные жители услышали взрывы. В небе появились характерные следы. Помимо этого, в городе была объявлена ракетная опасность. Об отбое опасности сообщили в 18:38. Это было уже второе предупреждение об опасности за день.