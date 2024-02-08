Второй раз за день: в Белгороде вновь раздаются взрывы, объявлена ракетная опасность

Предупреждения об опасности в трёх указанных муниципалитетах жителям присылают уже второй раз за день. И если в Белгороде последствий не было, то в Шебекинском горокруге пострадали шесть человек. Один ранен в Новой Таволжанке, он ехал в автобусе, который атаковал беспилотник. При обстреле Ржевки пострадали пять человек.