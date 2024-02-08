Второй раз за день: в Белгороде вновь раздаются взрывы, объявлена ракетная опасность

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
Вечером 8 февраля в небе над Белгородом раздались взрывы. В небе остались характерные следы.
В 17:25 в городе объявили ракетную опасность. В Белгороде завыла сирена. Появилось предупреждение для горожан с просьбой срочно пройти в укрытия.
Помимо этого, ракетную опасность объявили в Белгородском районе и Шебекинском горокруге.
Дополнение: команду «отбой» МЧС опубликовало в 18:37.
Предупреждения об опасности в трёх указанных муниципалитетах жителям присылают уже второй раз за день. И если в Белгороде последствий не было, то в Шебекинском горокруге пострадали шесть человек. Один ранен в Новой Таволжанке, он ехал в автобусе, который атаковал беспилотник. При обстреле Ржевки пострадали пять человек.
Помимо этого, около 16:30 в Белгородском районе сбили беспилотник. По предварительным данным, обошлось без последствий.