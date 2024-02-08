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Posted Сегодня, 14:33

Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 15:59

Updated Сегодня, 15:59

Следы в небе над Белгородом

Второй раз за день: в Белгороде вновь раздаются взрывы, объявлена ракетная опасность

8 февраля 2024, 14:33
Фото: Bel.ru
Следы в небе над Белгородом

Ракетную опасность объявили в Белгороде второй раз за день

Ракетную опасность, помимо Белгорода, вновь объявили в Белгородском районе и Шебекинском горокруге. Над столицей региона слышны взрывы. Работает сирена. В небе над городом появились характерные следы.

Вечером 8 февраля в небе над Белгородом раздались взрывы. В небе остались характерные следы.

В 17:25 в городе объявили ракетную опасность. В Белгороде завыла сирена. Появилось предупреждение для горожан с просьбой срочно пройти в укрытия.

Помимо этого, ракетную опасность объявили в Белгородском районе и Шебекинском горокруге.

Дополнение: команду «отбой» МЧС опубликовало в 18:37.

Предупреждения об опасности в трёх указанных муниципалитетах жителям присылают уже второй раз за день. И если в Белгороде последствий не было, то в Шебекинском горокруге пострадали шесть человек. Один ранен в Новой Таволжанке, он ехал в автобусе, который атаковал беспилотник. При обстреле Ржевки пострадали пять человек.

Помимо этого, около 16:30 в Белгородском районе сбили беспилотник. По предварительным данным, обошлось без последствий.

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