ПВО сработала под Белгородом: что известно о новой атаке

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
8 февраля в Белгородском районе сработала ПВО. Сбит беспилотник самолётного типа в районе Бессоновки.
Информация о последствиях уточняется. По предварительным данным, обошлось без разрушений и без пострадавших среди мирных жителей.
Ранее в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность. Продлилась она дольше 40 минут.
Помимо этого, ракетную опасность объявляли в Шебекинском горокруге. Спустя время стало известно, что в Новой Таволжанке беспилотник атаковал автобус с мирными жителями — пострадал мужчина. Ещё пять человек ранены при обстреле Ржевки, причём один из них находится в тяжёлом состоянии.