ПВО сработала под Белгородом: что известно о новой атаке

Помимо этого, ракетную опасность объявляли в Шебекинском горокруге. Спустя время стало известно, что в Новой Таволжанке беспилотник атаковал автобус с мирными жителями — пострадал мужчина. Ещё пять человек ранены при обстреле Ржевки, причём один из них находится в тяжёлом состоянии.