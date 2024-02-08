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Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

Беспилотник

ПВО сработала под Белгородом: что известно о новой атаке

8 февраля 2024, 13:44
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

Беспилотник сбили в Белгородском районе

Дрон уничтожили в районе Бессоновки. Информация о последствиях уточняется, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

8 февраля в Белгородском районе сработала ПВО. Сбит беспилотник самолётного типа в районе Бессоновки.

Информация о последствиях уточняется. По предварительным данным, обошлось без разрушений и без пострадавших среди мирных жителей.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность. Продлилась она дольше 40 минут.

Помимо этого, ракетную опасность объявляли в Шебекинском горокруге. Спустя время стало известно, что в Новой Таволжанке беспилотник атаковал автобус с мирными жителями — пострадал мужчина. Ещё пять человек ранены при обстреле Ржевки, причём один из них находится в тяжёлом состоянии.

Сильнейший обстрел под Белгородом: пять человек ранены, один в тяжёлом состоянии
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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Беспилотник#Бессоновка#Пво#Последствия#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#Атака#СВО#Работа ПВО
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