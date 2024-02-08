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Posted Сегодня, 15:23

Published Сегодня, 15:23

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

Поезд остановился под Белгородом из-за провисания контактной линии после прилёта

Из-за прилёта в районе ж/д вокзала под Белгородом остановился поезд

8 февраля 2024, 15:23
Фото: Изображение Midjourney

Поезд остановился под Белгородом из-за провисания контактной линии после прилёта

Это произошло в селе Гостищево Яковлевского горокруга. Поезд остановился из-за провисания контактной линии. Ремонтные бригады уже устраняют проблему, сообщил Вячеслав Гладков.

В селе Гостищено после прилёта в районе железнодорожного вокзала произошло провисание контактной линии. В результате был остановлен поезд Белгород — Санкт-Петербург.

Ремонтные бригады уже восстанавливают сети. Поезд должен отправиться в путь через 40 минут.

Что касается других маршрутов, то по ним задержек нет, сообщил Вячеслав Гладков.

Напомним, что около часа назад белгородцы услышали громкие звуки в небе над городом.

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#Общество#Белгородская область#Происшествия#Поезд#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Прилёт#Контактные линии
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