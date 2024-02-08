Из-за прилёта в районе ж/д вокзала под Белгородом остановился поезд

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
В селе Гостищено после прилёта в районе железнодорожного вокзала произошло провисание контактной линии. В результате был остановлен поезд Белгород — Санкт-Петербург.
Ремонтные бригады уже восстанавливают сети. Поезд должен отправиться в путь через 40 минут.
Что касается других маршрутов, то по ним задержек нет, сообщил Вячеслав Гладков.
Напомним, что около часа назад белгородцы услышали громкие звуки в небе над городом.