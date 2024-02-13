Что известно о состоянии белгородца, получившего тяжёлые ранения при атаке ВСУ?

Posted Вчера, 14:11
Published Вчера, 14:11
Modified Вчера, 14:13
Updated Вчера, 14:13
По словам Олеси Нестеренко, состояние тяжелораненого мужчины удалось стабилизировать. Хирурги спасли руку мужчины от ампутации и даже сохранили её чувствительность.
Пациента готовят к переводу в областную больницу в Белгороде. Консультации по лечению пострадавшего также дали медики из Москвы.
Напомним, что у мужчины была травматическая ампутация рук и ног. Мужчина находился в тяжёлом состоянии. Всего во время обстрела 8 февраля в населённом пункте были ранены пять человек.