Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 14:11

Published Вчера, 14:11

Modified Вчера, 14:13

Updated Вчера, 14:13

Больница

Что известно о состоянии белгородца, получившего тяжёлые ранения при атаке ВСУ?

13 февраля 2024, 14:11
Фото: Изображение Midjourney
Больница

Врачи спасли от ампутации руку раненного при обстреле белгородца

Мужчина был тяжело ранен 8 февраля при обстреле Ржевки. Лечить его белгородским врачам помогали специалисты из Москвы. Подробности рассказала главный врач Шебекинской ЦРБ Олеся Нестеренко.

По словам Олеси Нестеренко, состояние тяжелораненого мужчины удалось стабилизировать. Хирурги спасли руку мужчины от ампутации и даже сохранили её чувствительность.

Пациента готовят к переводу в областную больницу в Белгороде. Консультации по лечению пострадавшего также дали медики из Москвы.

Напомним, что у мужчины была травматическая ампутация рук и ног. Мужчина находился в тяжёлом состоянии. Всего во время обстрела 8 февраля в населённом пункте были ранены пять человек.

Гладков о последствиях обстрела: «Трагедии в Ржевке можно было бы избежать»
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков о последствиях обстрела: «Трагедии в Ржевке можно было бы избежать»За день обстрелов ранено шестеро белгородцев, пострадали 34 дома и 28 автоСильнейший обстрел под Белгородом: пять человек ранены, один в тяжёлом состоянии
#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Алина Харина#Шебекинский горокруг#Раненый#Обстрел ВСУ#Ампутация
Подпишитесь
Взрослые не смогли договориться: как о восьмилетнем белгородце узнала вся страна
Сегодня, 07:35
«Борзые» и «Радужные»: как белгородские подростки держали «слово пацана»
Сегодня, 07:18
Гендиректору компании «Белдорстрой» внесли представление из-за проблемной дороги
Сегодня, 07:28
Помогут таблички: белгородцы смогут найти в зданиях аптечки на случай обстрелов
Сегодня, 06:31
Что известно о состоянии белгородки, раненной при ночной атаке ВСУ?
Сегодня, 08:10
Названа причина отмены концерта известного певца в Белгороде 14 февраля
Сегодня, 06:50